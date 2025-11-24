超市華人金店遭蒙面盜持槍搶劫 保安早嚇跑

我的頻道

記者王若然／天普市報導
天普市華人超市內的金店遭遇持槍搶劫，視頻中可以看見提著大袋子的搶匪。（圖／讀者提供）
天普市華人超市內的金店遭遇持槍搶劫，視頻中可以看見提著大袋子的搶匪。（圖／讀者提供）

天普市一家位於華人超市內的金店22日下午遭遇蒙面人搶劫。根據目擊者，當天下午6時許，數名蒙面搶匪衝進超市內的金店，砸開櫃枱玻璃，搶走金銀首飾。

視頻來源：讀者提供

根據一位匿名人士提供的視頻，當天下午6時多，有幾名身著黑衣，戴著面罩的高個子搶匪手提黑色大袋子，從「金六福」珠寶店跑走。這位在場的目擊者說，當時她在超市內購物，突然聽見「砰砰砰」幾聲巨響，她轉眼看到那間金店首飾櫃的玻璃被砸，三個黑衣人往門口跑去。另有一名黑衣人在門口擋著玻璃門，會合後逃離現場。

被砸壞的首飾櫃。（記者王若然／攝影）
被砸壞的首飾櫃。（記者王若然／攝影）

視頻中另有鏡頭顯示了，剛遭遇搶劫的金店，幾乎一半的展示櫃玻璃被敲碎，玻璃渣碎了一地，滿目狼藉。

案件發生時正是購物高峰時段，突發此事嚇壞不少人。金店旁邊的商鋪業者稱，只看到幾個黑衣人衝進來，「嚇得不行。腰間似乎別著武器。」

記者23日上午走訪案發地點，金店沒有營業人員在。店鋪被圍了起來，裡面被破壞的玻璃櫃子還未修復。根據一位在超市工作的知情人士，案發前一天，有四名非裔走進超市，因為該超市鮮有非裔顧客，因此他有特別注意到。結果第二天就發生搶案。因此這位知情人士懷疑，那四人於案發前一天來此踩點作案。案發後警方很快趕到，但劫匪還是跑了。他們作案很快，僅兩三分鐘。他還表示，有其他現場目擊者稱看到搶匪帶著槍。這位知情人士稱，這是該超市第一次發生這樣的事。

另一名超市工作人員介紹，案發時她就在現場，看到金店被搶，她說當時「我都想衝上去阻止他們」。當被問及門口保安在哪裡，她說︰「保安早跑了。」案發後她幫助金店老闆收拾了一下，老闆顯得很無奈。

記者注意到，23日該超市保安沒有上班。

值得一提的是，案發超市距離洛杉磯縣警局天普市分局僅約332米，步行也就4分鐘。在警局「眼皮」地下發生這種事，有民眾認為這群搶匪真的太大膽了。

記者23日致電洛縣警局天普市分局的當班警員，不巧這位警員並不負責該案，他建議第二天再打電話來詢問。

該案件在網路上流傳開後，激發網友對超市門口保安作用的討論。有網友質疑「沒有保安嗎？」有網友回答「保安看到了也得讓路。」還有網友認為，就算有保安，保安也是不允許去阻止這些搶匪的，因為怕對方有槍。她說︰「我就沒懂，請保安的意義不就是在浪費錢嗎？」

有網友說︰「金店開在超市裡沒有柵門沒有安保根本不行。」另有網友介紹，洛杉磯華埠有很多金店，都是有電閘門的，就算沒有鐵柵門，也會有三、四個持槍保安。而且後面都有幫派保護，所以華埠的金店是沒人敢去搶的，但若金店開在其他地方，「肯定不行。」

搶案發生後的第二天，金店閉門歇業。（記者王若然／攝影）
搶案發生後的第二天，金店閉門歇業。（記者王若然／攝影）

