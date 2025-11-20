我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

華女邊境被抓 哭訴為「養活兒子、病重母親」偷渡

洛杉磯訊
來自中國的女子趙辛（Xin Zhao，音譯），跨越美墨邊境時被捕。（德州公共安全廳）
來自中國的女子趙辛（Xin Zhao，音譯），跨越美墨邊境時被捕。（德州公共安全廳）

來自中國的女子趙辛（Xin Zhao，音譯），最近在跨越美墨邊境時被捕，並被控非法入境。她13日在法庭上哭訴自己身陷困境，鋌而走險是為謀生養家，養活年幼兒子和生病母親。「如果我有其他辦法，我不會來到這裡。」

據NewsBreak等媒體報導，庭審紀錄顯示，趙辛11日抵達美國，當天她跨越美墨邊境時，與其他幾名非法移民被邊境巡邏隊拘捕。當局指出，一隻名為Zita的警犬，帶領警員和聯邦探員找到四名女性無證移民，其中包括來自中國的特殊關注移民（special interest alien），此人就是趙辛。

這名偷渡入境的華女，13日上午在聯邦法庭上含淚講述自己的故事，為能夠養活兒子與病重母親，不得不踏上艱險的偷渡之路，她表示這是自己唯一的出路。趙辛的律師、聯邦公設辯護人助理Abel Guerrero指出，當事人在中國無法謀生，來到美國是為尋求更好的生活，並且撫養她的孩子。

邊境巡邏隊以聯邦輕罪「非法入境」指控趙辛。法庭上，當律師解釋她離開中國的原因時，這名年輕女子開始哭泣，她的雙手被銬在腰部鏈條上，但努力想擦掉眼淚。法官詢問是否有人可以給趙辛遞一張紙巾，並說，「趙女士，我給你一點時間整理情緒。」

當被問及是否願意發言時，趙辛談起自己的家庭，敘述家中生活非常困難。法官最終判處趙辛服刑期滿，因為她已經在監獄待兩天，刑期執行完畢，不再追加新的監禁時間。女子鞠躬離開法庭，淚流滿面。

庭審結束後，趙辛被送往非法移民拘留中心，尚不清楚她是否會被遣返回中國。從事刑事和移民案件的律師Carlos M. Garcia表示，根據以往經驗，這類情況下當事人通常會尋求庇護，如果庇護申請獲得批准，她或許可以留在美國；否則，她可能會被遣返。但中國通常不會接收被美國遣返的人，這將使他們處於法律「灰色地帶」。

律師認為，在這種情況下，趙辛可能會繼續被拘押。根據美國政府最近的做法，她也有可能被遣送到願意接受的第三國。

非法移民 邊境 遣返

