藉中國、墨西哥倉庫販毒洗錢 IRS多的辦法查獲

記者謝雨珊／洛杉磯報導
美國國稅局(IRS)刑事調查洛杉磯辦公室的華裔副特別探員主管連成。(記者謝雨珊／攝影)
國稅局（IRS）刑事調查洛杉磯辦公室的華裔特別探員主管連成（Darren Lian），在近日的一場講座上透露，日前調查一起「貿易型洗錢」（trade-based money laundering）案，揭露跨國洗錢手法的驚人規模。嫌疑人透過旗下公司協助販毒集團將非法所得轉為合法資金，作業據點橫跨中國及墨西哥倉庫，最終被查獲並沒收6000萬美元現金。此外，嫌疑人未申報這筆所得涉逃稅，面臨洗錢與逃稅雙重指控。

連成表示，上述案件屬企業延伸的刑事逃稅案，當時主要是嫌疑人利用公司協助販毒集團洗錢，透過生意將犯罪所得合法化。在這個案例中，嫌疑人不只犯洗錢罪，也因未申報所得，所以觸犯稅法。

國稅局刑事調查部門對嫌疑人提出洗錢與逃稅雙重指控。連成以此案提醒大眾，不論資金來源是否合法，報稅時都須如實申報，才能避免刑事調查與重罰。

另外，根據雅虎財經新聞（Yahoo Finance）日前報導，許多民眾以為銀行不會透露客戶的帳戶動態，事實上金融機構必須依法強制通報，消費者財務狀況可能因此曝露於國稅局的放大鏡檢視之下。絕大多數情況下，銀行不會把帳戶存款通報給國稅局。然而，金額超過1萬元的存款，銀行就必須根據「銀行保密法」(Bank Secrecy Act，BSA）通報國稅局。

據了解，1萬美元是一天當中累計存款的額度，銀行必須在15天內向國稅局提交8300表格，或提出大額存款的電子通報。另外，銀行還要提交貨幣交易報告（Currency Transaction Report，CTR）FinCEN Form 104表格。

報導指出，財政部對金融機構訂定1萬美元門檻的通報規定，是為打擊非法金融行為，偵測且防止洗錢。金融機構對可疑狀況也要通報，例如有逃漏稅嫌疑、涉犯罪活動等，因此「銀行保密法」有時被稱為「洗錢防治法」(anti-money laundering law)。對國稅局來說，銀行提交的CTR報告是追查洗錢的線索，也是進一步追查逃漏稅的起點。

熟悉國稅局如何追查洗錢過程的連成，進一步說明，其實國稅局使用多元資訊查洗錢，包括民眾舉報、社區互動、金融機構提交的可疑活動報告，以及自有資料分析、情報網絡和內部稅務資料等。

問及華人社區是否存在最常見的錯誤或問題時，連成表示，他不想以偏概全，但可以為華人社區提供一些建議，尤其報稅季節即將到來，他建議華人社區民眾務必尋找可信賴、有口碑的會計師，並如實完整向會計師說明財務狀況。切勿刻意隱瞞任何資訊，否則可能引發嚴重問題，甚至面臨入獄風險。

連成也強調，該部門為國稅局專責刑事執法與逃稅案件的單位，也是美國唯一全職投入金融調查，並有權調查及移送聯邦稅務犯罪的執法機構。他希望未來多與會計師及報稅代理人建立合作關係，繼續向大眾普及逃稅與洗錢知識，並協助專業人士向客戶解釋相關法律風險。

國稅局刑事調查洛杉磯辦公室的華裔副特別探員主管連成，分享嫌疑人如何通過貿易來洗錢...
