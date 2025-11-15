加州富豪猶他州建滑雪烏托邦 首批地皮搶光

「粉雪山」滑雪度假村首期幾十套住宅地皮很快售罄。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

Netflix共同創辦人暨前執行長哈斯廷斯（Reed Hastings）2023年卸任，結束長達25年的任期後，他在猶他州 北部買下整座滑雪山，打造新型「烏托邦社區」。首期39套住宅地皮今年短期內全部售出。據悉，新業主每年還需繳納2萬5000美元會員費。

據「富比士」（Forbes）資料，這位加州 科技巨擘擁有58億美元身家。綜合SFGATE等媒體報導，哈斯廷斯打造的是一個結合奢華與自然的山區滑雪度假村。短短五個月內，這個度假村首期幾十套住宅地皮很快售罄，每套平均價格280萬美元。

高端私人社區 漸成形

這座名為「粉雪山」（Powder Mountain）的度假區，距離猶他州鹽湖城以北約60哩，占地超過8000英畝，被稱為北美最大滑雪勝地。然而，與傳統滑雪度假村不同，這裡並沒有擁擠的商業街與人潮，而是一個正逐步成形的高端私人社區，目前幾乎沒有完善的配套設施，現有住房不足100套，還有多棟正在建設中。

哈斯廷斯的願景，是打造一個結合私人滑雪俱樂部、頂級度假生活的「山區烏托邦」。該開發案的第一階段，共有39塊住宅用地，平均售價280萬美元。新住戶除購地、建屋外，還需繳納約2萬5000美元年度會員費、以及一筆價格不菲的入會費，這些資金將用於維護山區的設施建設。

粉雪山的營運方式採取「公私共用」模式，約40%的雪道僅供住戶及會員使用，其餘60%對外開放，每日滑雪票數量受到嚴格限制，以確保滑雪品質。由於粉雪山獨立經營，因此並未加入熱門的Ikon、Epic此類滑雪通票計畫。

目前開發中的Arclodge會所，是一座7萬3000平方呎的瑞士山莊式建築，將成為社區核心，內含戶外劇場、匹克球場、多家餐廳、泳池、健身房與水療中心。第二階段預計在2026年推出34塊新地皮，最終目標約600戶住宅。

這個隱密而奢華的滑雪勝地，吸引不少矽谷科技菁英。前Blue Bottle Coffee執行長Bryan Meehan在此購屋。灣區 科技高管Lara Cumberland，也在此建造一棟5200平方呎的山居住宅。

哈斯廷斯打造這個山區住宅計畫，最初於2015年購買土地，並在近年不斷追加投資。他已投入約3億美元，用於升級纜車、增加新雪道與基礎建設。這項龐大開發工程充滿挑戰，由於海拔接近9000呎，施工難度極高，加上部分土地涉及早年債務與投資糾紛，目前仍有約7600萬美元相關訴訟還在進行中。

科技菁英 減壓避風港

對哈斯廷斯這位億萬富豪而言，粉雪山不僅是個房地產項目，更像是一場居住地烏托邦實驗，在自然、社群與高端生活之間找到平衡。未來的粉雪山，可能會成為科技菁英們逃離都市壓力、尋找新生活節奏的避風港。雖然粉雪山單日滑雪票價與太浩湖滑雪場相近，但它的「限量、私密性、社群氛圍」正是吸引富豪的關鍵。

在美國，類似高端私人滑雪社區並不多見，除粉雪山外，僅有兩處可與之相提並論。其中一處是距離粉雪山約30哩的Wasatch Peaks Ranch，另一處是蒙大拿州（Montana）的Yellowstone Club，後者是全球知名的富豪滑雪與高爾夫俱樂部。