華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

受年底節假日淡季、房貸利率高、社會政策變動等因素，南加房市近半年來進入冷淡期。就連曾經熱門的華人 聚居城市爾灣 也逐漸進入房市寒冬。有當地地產經紀人透露，有華人屋主曾加價搶購的房屋，一年後要降價兩次求售，最終虧本約70萬美元賣出。

根據一位不願具名的爾灣房地產 經紀人，10月初成交的一棟位於爾灣Statehouse Pl路上的獨立屋，屋主向其透露虧本約70萬美元售出。根據房地產平台Zillow公開資料，該房屋2024年2月掛牌價220萬美元，2024年3月一位買家加價18.2%，以260萬美元購入。該買家為華人。2024年9月掛牌出租，租金為1萬美元。2025年4月，屋主掛牌296萬美元出售，後來在5月連續降價兩次，最終在10月以250萬美元成交，比掛牌價低了46萬美元，約16%。

爾灣運動公園臨近住家社區，整體環境佳。（爾灣市府臉書）

這名經紀人透露，這位屋主向其表示，房子實際虧本約70萬美元，包括購入後的重新裝修費用，以及兩次交易的經紀人費用、房產稅等。買入房子後，屋主對其重新裝修後出租，但是遇到問題房客。屋主厭倦出租業務，想要盡快脫手這棟產業。

降價出售房屋，這在爾灣不是個例。根據當地一位地產經紀人Jason聶，他作為買家經紀於近日協助買家購入的兩棟房子，都比掛牌價低不少。一處是爾灣Eagle Point的一處四臥室獨立屋，掛牌價272萬美元，最終成交價為228萬美元；另一處Clear Creek的五臥室獨立屋，掛牌價349萬8000美元，成交價275萬美元。

Jason聶表示，最近爾灣房市的掛牌價格和成交價，「差距還是比較大。」他說，還有一些在2023年爾灣房市漲得比較凶的時候買房的屋主，如今要低於當時的購入價出售。他表示如今這種現象背後一個很重要的原因是，爾灣市的房價標價過高。不過Jason聶表示，有的房屋也可能是故意將掛牌價調低，吸引買家來競爭，這種房子最終的成交價往往是比較真實，能凸顯房子本身真實價值。

根據加州房地產經紀人協會（CAR）對爾灣市9月房地產數據統計，該市41.5%的上市房屋均有降價。9月獨立屋中間房價為186萬美元，與去年同比下降9.4%。

Zillow網站對爾灣房地產市場最近一年的統計顯示，截至9月30日，爾灣有933棟房屋在售；截至8月31日，房屋中間成交價為149萬5000美元，中間掛牌價為169萬6167美元。有72.6%的房屋成交價低於掛牌價，僅19.8%的房屋成交價高於掛牌價。

南加州房地產經紀人李秉信指出，爾灣是一個房市進入寒冬的典型代表。這裡曾是房市最熱的城市。他有一個客人曾經180萬美元購買一棟新房，裝修後價值在200萬美元以上。如今相同屋況裝修好的新房子160萬至180萬美元就可以買到，掉價20%。李秉信說，特別是曾經買新房的屋主，「現在再不走，以後會掉更多。」他說，目前已經有很多買家在出手了，爾灣現在上市房屋超過900棟，以前不超過200棟，「這就是最明顯的例子。」