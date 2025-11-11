華女網售3千元項鍊「消失」 靠這招成功追回

我的頻道

記者朱敏梓／洛杉磯報導
劉小姐寄出的項鍊突然被平台取消訂單，但她並沒有收到任何通知。（受訪者提供）
在美國生活的華人時常面臨與商家之間的消費糾紛，從退款延誤、寄件遺失到客服久無回應，問題層出不窮。許多人投訴無門，只能自認倒楣。南加州劉小姐近日便險些在二手交易平台上，損失一條價值近3000美元的名牌項鍊，原以為難以追回，沒想到向「小商業促進局」（Better Business Bureau, BBB）投訴後，竟在隔天就獲得商家回覆，順利解決問題。

劉小姐表示，她平時經常透過某大型二手交易平台出售閒置物品，過去多次交易順利，因此對該平台十分信任。這次她以2450美元售出一條原價約3000美元的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）項鍊，並依規定於10月20日將項鍊寄往平台的鑒定中心。沒想到，三天後買家突然發訊息詢問為何交易被取消。劉小姐登入後發現訂單確已撤銷，但自己並未收到任何通知。她查詢物流顯示，項鍊已於23日早上7時送達鑒定中心。

「當下真的很慌，因為那條項鍊是我保養得很好的正品，價值不低，卻突然被取消交易，東西還不知去向，」劉小姐說。劉小姐與買家隨即分別向平台反映，但該平台並沒有任何電話客服，只能透過電子郵件聯繫。她連續發出超過50封郵件，卻始終沒有得到任何回覆。她表示，過去遇到問題時，客服通常會在24小時內回覆，但這次卻完全「失聯」。

焦急之下，劉小姐上網搜尋關鍵字，發現許多網友在社群媒體與Reddit論壇上也反映類似狀況，指寄出的商品在鑒定中心「消失」，客服長期不回應，有人甚至因此蒙受數千元損失。眼見情況不妙，她決定向BBB尋求協助。

「我其實只是抱著試一試的心態，在BBB網站上填寫了投訴表格，沒想到當天下午就收到通知，顯示案件已受理並轉交給商家。」隔天，劉小姐便收到平台郵件回覆，稱因買家付款問題導致訂單被系統自動取消，並承諾會將項鍊原路寄回。劉小姐說，「真的沒想到這麼快就有結果，BBB的回應速度遠超預期。」

另一位居住在洛杉磯的朱女士也有相似經驗。她曾在某銀行寄存支票後，帳戶卻突然被全面凍結，導致兩周內無法使用任何資金。她多次致電客服，對方每次都說「會幫您處理」，但遲遲沒有結果。「那段時間真的很困擾，連日常開銷都只能靠現金維持。」後來，她依照網友建議向BBB提出申訴，沒想到不到兩天便接到銀行總部來電，承諾立即協助，並於隔日成功解凍帳戶、完成支票入帳。

朱女士表示，這次經驗讓她重新認識BBB的職能，「原來這個單位真的能發揮監督作用，不只是象徵性機構。」她建議，若民眾遇到商家長期不回覆、權益受損卻求助無門的情況，都可以嘗試向BBB投訴，只需要詳細描述自己遇到的情況，以及上傳一些文件和證據即可。

根據官方介紹，小商業促進局（BBB）是美國與加拿大的非營利組織，成立於1912年，為促進市場誠信。該機構主要職能包括：提供企業信用與投訴紀錄查詢、受理消費糾紛調解、建立誠信標準、發布防詐資訊等。雖然BBB並非政府單位，無強制執法權，但其公信力與公開評級制度能有效促使企業回應消費者投訴。民眾可在其官網免費提交申訴表格，案件會被轉交相關企業處理，多數企業會在十天內給出回覆。

