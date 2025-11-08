管制飼養鴿子於法有據 違規可開罰

我的頻道

記者啟鉻／洛杉磯報導
邱啟宜（左）在歐洲旅行時，目睹景區野鴿子聚集等著投喂。（圖／受訪者提供）
邱啟宜（左）在歐洲旅行時，目睹景區野鴿子聚集等著投喂。（圖／受訪者提供）

南加州街頭、公園與屋頂常見的鴿子，看似無害，卻因繁殖力強、聚集成群、排泄量大，被許多城市視為潛在公衛問題來源。近年來，社區居民對「餵飼鴿子」所引發的環境髒亂、疾病傳播、屋舍損害反映逐漸增加，多個城市已訂立或引用地方法規，限制民眾在公共區域或住家飼養、投餵鴿子。

養鴿須先申請許可證

作為全美第二大都會區、洛杉磯市明確規定，禁止在公共街道、人行道及市立公園餵食鴿子；若要飼養或放飛信鴿，必須事先申請許可證。這些規範的目的，在防堵「人為餵食、鴿群聚集 、繁殖擴散」的循環，避免演變成難以處理的城市衛生問題。

南巴沙迪那市的法規，更將餵食鴿子視為可能構成「公共妨害」的行為，明文指出：只要飼養、投餵鴿子導致氣味、噪音、糞便堆積或影響鄰近住宅，可能被罰款。華人較多的聖蓋博市，則將鴿子列入禁止飼養的禽類之一，與雞、鴨、火雞同列，表示城市並不鼓勵市民在自家範圍內圈養鴿子。

至於蒙特利公園市，雖無獨立條文專門規範鴿子，但市府採用洛杉磯縣動物管理法規為基準，只要飼養或餵養動物造成汙損、影響公共衛生或構成滋擾，仍可依法開罰。因此，即便市民認為「我只是在餵鳥，不算違法」，仍有可能被視為製造環境問題而遭舉報。

洛杉磯縣本身也設有相關限制：距離餐廳、食品商家或住宅35呎內，不得飼養鳥禽；距離學校、醫院等地則須保持至少100呎。此外，若飼養地點不潔、充滿糞便、異味或吸引寄生蟲、老鼠，即可依法取締。雖然條文未直接寫明「pigeons（鴿子）」一詞，但鴿子已明確屬「fowl or bird（家禽或鳥類）」範疇，因此執法上並無模糊空間。

禁止投餵 國際慣例

綜觀南加州地方法規，各城市立場幾近一致：不鼓勵民眾餵飼野鴿，也不支持鴿子在住宅區內大量繁殖。多數規範並非為「禁止觀賞」，而是因鴿子成群後，易造成屋頂排水孔堵塞、車道與公共座椅汙染、細菌寄生蟲散播，甚至增加呼吸道疾病風險。曾有公寓住戶因鄰居長期餵鴿，導致陽台被糞便覆蓋，最終透過法律途徑申訴，成為城市法規增訂的理由之一。

經常出國旅行的南加華人社區人士邱啟宜也觀察到，這並非美國獨有現象。他說，在土耳其伊斯坦堡、義大利威尼斯及希臘雅典等知名景點，常見大批鴿子聚集在廣場與遊客周圍，地方政府為控管衛生，幾乎都立有大型警示牌寫著「請勿餵食鴿子」。邱啟宜認為，無論在歐美或南加州，公共空間管制鴿子並非「反動物」，而是基於都市管理與公衛考量，屬國際普遍做法。

景區野鴿子聚集情景。（圖／受訪者提供）
景區野鴿子聚集情景。（圖／受訪者提供）

