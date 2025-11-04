重現「爸媽的50年代」 懷舊樂園將落腳賭城

拉斯維加斯計畫打造名為「復古逃逸」（RetroEscapes）的全新主題樂園。（RetroEscapes官網www.retroescapes.com）

KTLA 5電視台報導，拉斯維加斯計畫打造一座全新的主題樂園 ，帶領遊客踏上一段「穿越時空的懷舊之旅」。這個名為「復古逃逸」（RetroEscapes）主題樂園將有五大主題，重現1950、1960、1970、1980、和1990年代風貌。

園方表示，主題樂園內將結合各式遊樂設施、活動體驗、美食餐廳、購物區與現場娛樂表演等，完整呈現每個年代經典元素與文化特色。園內還有一個「未來區（Tomorrow Zone）」，遊客得以在此窺探未來異想世界。

根據自稱「拉斯維加斯執行長」（CEO of Las Vegas）網紅兼計畫負責人小利歐（Daniel Leo Jr.），遊客進入園區時，將穿越一座「時光之門」，隨即展開一段跨越1950年代至1990年代的懷舊旅程。

這項計畫由小利歐與父親（Daniel Leo Sr.）共同創立，邀請知名設計團隊PGAV Destinations擔綱建設。該團隊曾打造迪士尼 世界的「星際異攻隊：宇宙迴旋」（Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind）及佛州 奧蘭多探索灣（Discovery Cove in Orlando, Florida）開發等。

樂園的核心設施將是名為「青春之泉（Fountain of Youth）」主舞台，每晚舉辦雷射與焰火秀，向不同年代的美國流行文化偶像致敬。整體設計採「室內外混合、多層次空間」概念，配備完善冷卻系統，確保遊客一年四季都能有舒適的體驗。根據小利歐，目前正與土地開發方、城市與縣政府等各方合作夥伴積極洽談，該構想已籌畫七年，目前尚未有確切開幕時間表。