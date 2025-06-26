接獲報案有人當街綁架 洛警到場發現是便衣ICE抓人

有ICE執法人員，穿白襯衣、牛仔褲，一般平民打扮。（Unión del Barrio提供）

一通綁架報案，竟意外揭開聯邦移民 行動。24日上午，洛杉磯 市警局（LAPD）接獲民眾報案，指市中心有疑似綁架行為，警方前往現場處理，卻發現是聯邦移民執法行動，且現場警民氣氛緊張，引民眾疑慮。

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根據LAPD新聞稿，當日上午9時10分左右，警方接獲報案稱第九街與春街（9th & Spring Street）交界處，有人未表明身分，試圖拘留他人。該事件迅速吸引圍觀群眾，部分民眾走上街頭，導致現場秩序混亂，對公共安全造成威脅，警方遂增派人手協助疏導交通與維持秩序。

LAPD指出，該局未參與拘捕。一名半被銬住的女子走向警員，數分鐘後，一名聯邦探員前來帶走該女子。LAPD強調，「未參與移民執法，任務僅限維持秩序與公共安全。」

視頻顯示，ICE使用無牌照的普通汽車，執行移民逮捕行動。（Unión del Barrio提供）

KTLA電視台取得的現場影片顯示，一名男子被壓制在地，隨後遭聯邦探員強行帶走。許多路人用手機拍攝，現場汽車喇叭聲不絕於耳。根據影片內容，有幾個聯邦探員，完全是便裝打扮，比如身穿白襯衣、牛仔褲，沒有任何展現其探員身分的標示。

另有影片顯示，一名女子質問未佩帶執法標誌的蒙面探員，「你真的是FBI 嗎？你有證件嗎？」對方未作回應，直接上車離開，該車未懸掛車牌。旁邊一男插話表示，「他們不是FBI」。該影片標題批評這些人「沒有證件、沒有車牌，就這樣橫行街頭，肆意逮人。」

社運組織Unión del Barrio也上傳事發影片，並指LAPD與ICE（聯邦移民暨海關執法局）合作「綁架」民眾。對此，LAPD重申，自1979年起，部門政策禁止警員以移民身分為由，採取逮捕等執法行動，亦不參與任何民事移民執法。警方澄清，他們未事先獲知聯邦執法，僅因接獲綁架報案才到場。

截至目前，LAPD未對任何人進行逮捕，聯邦探員拘留多少人，則尚未公布。