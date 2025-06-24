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觸媒轉換器成黑市搶手貨 有人在車上也照偷

記者劉子為／蒙特利公園報導
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蒙市觸媒轉換器失竊事件頻傳，車主維修花大錢。（圖／受訪者提供）
蒙市觸媒轉換器失竊事件頻傳，車主維修花大錢。（圖／受訪者提供）

近月來，南加蒙特利公園市觸媒轉換器（catalytic converter）失竊案頻傳，僅5月至6月間，同一街區就接連發生至少3起案件，引居民憂心。

家住蒙市Florence大道的黃女士，11日清晨準備出門，發現她的2018款豐田卡羅拉（Toyota Corolla）突然發出異常巨響，起初她以為是汽油不足所致，經朋友提醒才發現是觸媒轉換器被盜。她向房東詢問得知，房東車的觸媒轉換器也在半個月前遭竊；雖然有監控攝像，但無法清楚拍到竊賊車牌號碼，警方也難以進一步追查。

黃女士的鄰居們，也有類似遭遇。一位西裔住戶表示，他的皮卡車觸媒轉換器亦於本月被偷，即便當時人在屋內，竊賊僅用兩、三分鐘就迅速得手。他表示，皮卡底盤高，竊賊操作起來更容易。這位住戶還提到，曾有一次，他人還坐在車內，賊人也敢靠近並試圖拆卸轉換器，讓他驚恐不已。他坦言，當時即使察覺異狀，也不敢上前制止，因擔心竊賊持有武器。他現在只能更謹慎防範，有時甚至站在屋外守車。

黃女士將車送往羅斯密的華天汽修中心維修後得知，由於她的車輛保險不涵蓋財物損失，必須自掏腰包支付費用，最後購買新部件加維修花1000多美元，讓她十分心疼。維修技師李師傅表示，曾有顧客在更換觸媒轉換器僅一個月後再次遭竊，最後乾脆將車出售。

李師傅說明，觸媒轉換器頻遭竊，主要因其內含鉑、鈀、銠等貴金屬，這些金屬價格近年持續上漲，使這類零件成為黑市熱門貨。日本產的轎車，因底盤結構較容易下手，成為竊賊首選。觸媒轉換器的維修，通常需從原廠訂購新件，或到報廢車廠尋找可適配部件，李師傅表示，還是要盡量使用正版原廠配件，否則可能無法通過更新車輛註冊的煙霧檢測（Smoke test）。由於觸媒轉換器的市場需求高，無論新件還是二手貨，價格都在不斷攀升；新件還可能因物流配送，需要等一段時間才能拿到。

李師傅建議黃女士加裝防盜板在觸媒轉換器外部，以延長竊賊作案時間並降低被盯上機率。盡管防盜板也可能被拆除，但竊賊通常傾向快速得手，若遇到有防護措施車輛，較可能放棄。

黃女士事後上網搜尋發現，不少南加華人也曾在住家車道、車庫或超市停車場遭遇觸媒轉換器被盜，顯示此類犯罪防不勝防。除觸媒轉換器，和汽車相關的其他盜竊案也屢見不鮮，偷輪胎、偷車載攝影機、直接偷車等，不少華人在社媒表達對汽車財產安全的憂慮。黃女士指出，盡管失竊沒法走保險賠償，她還是報警開具報告，因為失去觸媒轉換器後，車在行駛時會產生巨大噪音，並增加排氣汙染，一旦被警方攔查會涉及違規，有失竊報告，方便解釋情況。

黃女士表示，在Florence大道租房已近三年，因為和房東同住，沒有停車位，一直都是路邊停車，過往沒有遇上任何安全問題。然而，近期這一連串的盜竊案，讓她心中感到不安，並考慮搬家。她說，搬家時，會將有車庫可停車作為重要考量。

盡管觸媒轉換器被盜無法尋求保險賠償，黃女士還是報警開具報告，以防涉及違規。（圖／...
盡管觸媒轉換器被盜無法尋求保險賠償，黃女士還是報警開具報告，以防涉及違規。（圖／受訪者提供）

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