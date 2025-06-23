公寓租金漲 老房客議價空間有限 華男搬家月省千元

王先生新租住的公寓相比舊公寓而言，環境更佳、有各項優惠，還有免費設施，更具有性價比。（圖／王先生提供）

盡管近期南加 州整體房市略有降溫，但公寓租金 仍持續高漲。不少租戶反映，在租期結束前收到房東通知漲價，漲幅遠高於以往，而且議價空間有限，使不少長期租客選擇另覓住所。有華人居民指出，對比之下，新租戶反而能用更優惠的價格入住條件更好的公寓，搬家反而更加划算。

家住巴沙迪那市Old Town附近的華人王先生表示，他原先租住的公寓每月租金為3800美元，加上水電費、停車費等雜項，每月支出約4050美元。

年漲1成 超乎常理

今年距離租期結束還有兩三個月時，他收到來自公寓管理處的續租通知，新租金將調升至約4200美元，加上其他漲價後的雜費後總金額約為4500美元，等於一年內租金調漲近10%。

王先生直言，這個漲幅實在太高，已超過一般公寓每年約3%至5%的正常調整範圍。他曾主動與公寓方協商，提出若不調漲將願意續租，但對方始終未回應。他上網查詢同棟大樓的出租資訊，發現與自己房型相近的單位對外租金普遍在4200至4500美元之間，可出租房源也不多，顯示管理方已有漲價計畫。

「這樣的價格對我來說就不合理，」王先生說，「所以我開始考慮搬家，看看其他地方有沒有更合適的選擇。」

新建大樓 性價比高

接下來數周，王先生陸續在亞凱迪亞、聖蓋博、洛杉磯市中心等地看了20多個公寓物業，也考慮過租住康斗。他表示，若同樣預算可以租到更大的單位，甚至是兩房或三房物業，的確很有吸引力。但由於他長期獨自生活，僅偶爾有家人從國內來訪，加上考量到物業管理、維修與便利性，最終仍以公寓為首選。

王先生指出，在洛市中心或韓國城一帶，許多新建的高樓層公寓社區，租金價格與他原住處相當，但提供的設施與空間更具吸引力。他最後選擇入住一棟位於市中心黃金地段、剛完工不久的大樓，雖然沒有促銷優惠，但租金條件仍具競爭力。「我租的是一個32樓的角落兩房兩衛單位，每月租金4300美元，算下來比原來貴不了多少，公寓還提供各項關於停車和雜費的優惠，但整體生活品質好很多。」

他表示，新住處不僅戶型寬敞、視野開闊，且社區內設施齊全，包括全洛市最大的公寓泳池、籃球場、大型健身房、桑拿、自習室、會議室、影視娛樂空間等，皆可免費使用。「這些在原來的公寓幾乎沒有，就算有，也得另外付費。」

他補充，目前許多新公寓會推出不同形式的優惠，如看房後一周內簽約可獲8至12周的免費租金，若平均分攤到一年租期內，每月實際房租可省下數百元，甚至超過千元。

重疊租房 潛在成本

不過王先生也坦言，重新找房子並不容易，許多公寓的空房與舊住處租約時間點無法無縫銜接，中間可能會出現一段「重疊租房」的時段，導致成本增加，因此建議租戶應提早兩至三個月開始規畫搬遷事宜。

談及整體租賃市場觀察，王先生指出，雖然南加州 房市價格略有下修，但公寓租金並未明顯下降，尤其地點佳、戶型正常、有景觀的單位，仍有穩定需求。「我這次看了不少公寓後發現，只要是地段好、設施全的物業，租金一點都沒降，反而仍然緊俏。」

另一位居住在南加Avalon連鎖社區的林小姐則表示，她的公寓近期漲租7%，約158美元，盡管她多次爭取，最終管理處僅願意調降21美元。林小姐說，「如果再繼續漲下去，我會考慮搬家。」

了解行情 主動出擊

根據洛縣政府「租金穩定與租戶保護條例」，每年租金漲幅不得超過洛縣消費者物價指數（CPI）年增幅的60%，且上限為3%；若為小型房東可增至4%，豪華公寓上限則為5%。但該條例不適用於巴沙迪那、洛杉磯、聖塔蒙尼卡等獨立城市，且巴沙迪那對1995年2月1日後興建的新建築也不實施租金管制。

王先生所居公寓正屬此類，房東調漲租金並無法規限制。他坦言：「若沒有進一步了解行情，很容易就被迫接受調漲。但實際比較下來，主動搬家，換個環境，反而可以住得更好、花得更少。」