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墨國直通聖地牙哥 3000呎運毒地道曝光

編譯組／綜合報導
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南加州發現的地底走私毒品隧道伸延至墨西哥，建造精密，內部配備電纜、照明、通風系統。（取自CBP官網）
南加州發現的地底走私毒品隧道伸延至墨西哥，建造精密，內部配備電纜、照明、通風系統。（取自CBP官網）

邊境執法趨嚴，犯罪組織轉入地下。美國邊境官員最近揭發一條長近3000英尺的巨型地下走私毒品隧道，由墨西哥的蒂華納（Tijuana）伸延至加州聖地牙哥南部。隧道在被發現時仍在建築中，內部配電纜、照明及通風系統，現已由美國邊境人員關閉，稍後將以三合土堵塞其出口。

美國海關暨邊境保護局（CBP）18日指出，今年4月發現隧道，內高42英寸、闊28英寸，與地面距離最深處達50英寸，橫跨美國與墨西哥邊界。在美國一端的出口，是加州聖地牙哥南部Otay Mesa的一個貨倉，墨西哥一端則是在蒂華納（Tijuana）的民居。

邊境人員形容隧道的建造「高度精密」，不只配備電纜、照明及通風系統，還舖設地面軌道，用以運送巨量毒品進入美國。此次發現隧道，正值美國的邊境安保措施前所未有嚴密；川普政府執政期間，非法過境人數創歷史新低。

CBP聖地牙哥地區巡邏官斯塔爾納克（Jeffrey D. Stalnaker）表示，隨著邊境地區持續加強空中、路面及海上監管，外國恐怖組織轉至地下路線，不足為奇。

這次發現的隧道，背後主腦人很可能是西諾拉（Sinola）販毒集團，此集團過去領導人是Joaquin El Chapo Guzman，他現正在科羅拉多州的聯邦監獄服刑。首腦不在，但他的手下仍活躍在邊境地區，亦被視為墨西哥最強大的黑手黨集團之一，擅於以秘密人工管道輸送毒品和人口。

除這次發現的隧道，今年1月9日亦於美國德州艾爾帕索（El Paso）發現另一條隧道，隱藏在雨水管道系統中，一直伸延至墨西哥的華瑞茲市（Ciudad Juarez）。這條隧道已完工，用以偷運人口。偷渡者只要支付2萬美元，就可獲保證進入美國。

墨西哥官員稱，此隧道在墨西哥的部分長約1000英尺，配有照明和通風設備，又進行加固以防止崩塌。美國官員指出，該隧道也採用類似此次在加州新發現隧道般精密的建築。

南加州發現的地底走私毒品隧道伸延至墨西哥，建造精密鋪有軌道。（取自CBP官網）
南加州發現的地底走私毒品隧道伸延至墨西哥，建造精密鋪有軌道。（取自CBP官網）

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