南加今年夏天將更長更熱 高溫恐破100℉

南加州2025年的炎熱夏季可能來得更早、走得更晚。專家提醒民眾，要注意防曬，並要補充水份。圖為遊客參觀Walt Disney Concert Hall時撐傘防曬。（路透）

氣象學家提醒民眾：南加州 2025年的炎熱夏季可能來得更早、走得更晚。長期預報機構AccuWeather指出，與2024年相比，2025年夏季預料將更炎熱，最大的差異在於高溫將持續更久、更廣，甚至延續到9月下旬乃至10月初。屆時，氣溫仍可能維持在華氏90度（攝氏32度）甚至超過華氏100度（攝氏38度）以上。

南加 州盛夏熱浪 將一波波襲來。高溫天氣對健康良好人群，或許只是覺得悶熱一些，但對老年人、孩童、孕婦，以及患有心臟病、糖尿病、呼吸系統疾病等基礎病患者來說，高溫不僅僅是一種不適，而是一種潛藏的健康威脅。

資深醫師、民選官員鄧嘉猷提醒，高溫天氣對於一般民眾可以勤補充水分，避免在炎熱太陽照射下太久。但對於有基礎病的人群，更加謹慎小心脫水。南加州一個明顯的特點就是在炎熱氣溫時，有無樹蔭的環境體感差別很大，所以若外出盡量到樹蔭下避開陽光直射，也可以到一些提供冷氣的環境去避暑。若年長人居家開空調，通常建議溫度設置在華氏72度至74度比較適合。如果有人中暑，先要將中暑者放到比較涼爽的地方。此外，還要提醒民眾，要經常留意天氣預報，形成生活中的一個習慣。

對年長者而言，年齡增長會讓身體對溫度變化的感知變得遲鈍，散熱能力降低，口渴反應也不敏銳。所以一旦發現長者比較嚴重頭暈口乾，發生中暑症狀，應立即送醫，及時化解健康危機。孩童或嬰幼兒則是另一個高風險族群。他們活動量大、代謝旺盛，但對熱的忍耐度低，也缺乏自我保護意識。所以父母也要多了解孩童避免中暑知識，做好夏季高溫天氣的防暑降溫。

對懷孕中的女性而言，酷暑同樣是一場折磨。妊娠期間本就容易疲憊、水腫，而高溫會進一步加重心肺負擔。有孕婦在熱浪中出現頭暈、心悸等症狀，甚至影響到胎兒健康。醫師建議孕婦盡量避免外出、適度休息、補充水分與電解質。如果家裡尚未安裝空調，電風扇也是一個可以提供適當降溫的工具。

南加州雖然醫療與城市設施比較發達，但在極端氣候面前，社區的關懷與家庭的支持顯得格外重要。許多城市和非建制區一旦遇到持續高溫天氣，就馬上向民眾開放圖書館、社區中心、購物商場等場所作為避暑中心。華人教會、鄰里互助組織也主動關心長者和弱勢健康人群，甚至提供涼爽的場所讓居民休息避暑。