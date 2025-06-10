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本報直擊／警民衝突槍聲四起 華埠居民憂心難入眠

記者劉子為／洛杉磯報導
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華埠居民近幾日對市區情勢感到憂心，每天都聽到槍聲、警車狂飈聲、直升機盤旋的噪音。（圖／黃威廉提供）
華埠居民近幾日對市區情勢感到憂心，每天都聽到槍聲、警車狂飈聲、直升機盤旋的噪音。（圖／黃威廉提供）

洛杉磯市中心爆發的大規模抗議和警民衝突影響，市政廳附近區域已經進入高度戒備。抗議地點距離洛杉磯華埠僅數個街區，位於中央車站附近的華美博物館外道路於8日曾發生縱火情況。據多位社區領袖表示，盡管華埠目前沒有嚴重事件發生，但居民與商家已感受到不同程度的影響。

華埠公平發展會（CCED）共同創辦人張景雄表示，居民近幾日對市區情勢感到憂心，晚間不斷有直升機在空中盤旋，令許多住戶感到焦慮。他特別提到國泰老人公寓（Cathay Manor）內的長者受到附近抗議活動影響，情緒緊張。公寓居民黃威廉感慨說，「近期華埠一帶經常聽見槍聲、警車急駛聲與直升機的噪音，令人難以入眠。」

聯邦探員駐守 長者不安

張景雄指出，幾天前，美國移民暨海關執法局（ICE）曾在華埠服務中心附近的大型停車場集結，雖未進入華埠任何建築或商家執法，但仍引起注意。一些行動人士也曾在街區走訪，提醒仍有營業的餐廳附近有約30名ICE與聯邦探員駐守。他還指出，許多年長居民對城市出現武裝執法人員感到不安，而鄰近抗議區域的干擾也影響到華埠的商業活動。

華美博物館媒體公關梁焯榮8日指出，當日有暴力人士在館前馬路上縱火，所幸事件已受到控制。他說，要等確保情況安全後，工作人員才會才回博物館上班。

示威活動封路 人流銳減

羅省中華總商會主席莊佩源表示，近期抗議活動多集中在華埠旁邊的幾條街道，對當地餐飲與商家帶來衝擊。他指出，通常周末有許多來自其他城市、不同族裔的民眾到華埠逛街、用餐，但由於過去的一個周末高速公路出入口遭封鎖，人流銳減，華埠商家生意受到明顯影響。

羅省中華會館主席聶澤英指出，截至6月8日華埠一切運作如常。他指出，8日當天他在華埠內與幾個僑團照常舉行每月例會，並一同慶祝父親節。中華民國僑聯總會駐美西南辦事處主任文光華則指出，他所認識的住在華埠附近的居民表示，除了交通不便外，生活並未受到明顯影響，也暫未聽聞有附近商家遭搶等事件發生。

根據KTLA電台報導，6月9日凌晨，市中心多處商家遭破壞與洗劫，警方當時正努力控制因周末抗議升級而出現的混亂局勢。其中包括South Broadway上的T-Mobile商店，玻璃門遭砸毀後，有人陸續進出店內取物。West 8th Street與South Broadway附近的一間Adidas門市也遭洗劫，部分失竊商品已由執法人員追回。

市警局已將整個洛杉磯市中心畫為「非法集會區」，國民兵則駐守在多處聯邦建築周邊。市區多條街道仍封閉，建築物外牆可見大量塗鴉，包括洛杉磯時報大樓在內的數個街區均遭塗汙。

幾天前，ICE曾在華埠服務中心附近的大型停車場集結。（圖／張景雄提供）
幾天前，ICE曾在華埠服務中心附近的大型停車場集結。（圖／張景雄提供）

華埠 洛杉磯 ICE

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