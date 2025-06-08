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Jellycat絨毛玩具造型逗趣有創意 療癒Z世代

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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jellycat推出的巴塞羅熊背包。（記者朱敏梓／攝影）
jellycat推出的巴塞羅熊背包。（記者朱敏梓／攝影）

英國絨毛玩具品牌Jellycat自1999年創立以來，原以柔軟可愛的兔子玩偶聞名，近年在美國市場迅速竄紅，成為Z世代熱中收藏的療癒象徵。根據統計，Jellycat在美國的年銷售額近年來激增41%，已躍升為絨毛玩具市場中的領導品牌。

行銷專家分析，Jellycat的成功來自創意設計、社群行銷與品牌定位三大要素交會，不僅打開成人絨毛玩具市場，更建立起高度的品牌忠誠與文化認同。雖然不少品牌試圖仿效，但Jellycat所塑造出的獨特風格與社群連結，短期內難以被取代。

近年來，Jellycat大幅轉型，從傳統動物造型擴展至各式擬人化創意玩偶，包括花椰菜、壽司、咖啡杯、棒球等，搭配招牌小腳掌與柔軟材質，不僅造型逗趣，更充滿情感寄託。這些玩偶不再只是裝飾品，而是年輕人自我療癒、傳遞情緒的象徵。

社群媒體為Jellycat熱潮注入強大動能。據趨勢平台Glimpse統計，過去一年Jellycat搜尋熱度上升171%。在TikTok與Instagram上，Z世代大量分享收藏與開箱影片，吸引數百萬觀看與按讚。Reddit論壇「r/Jellycatplush」更匯聚超過4.6萬名粉絲，形成黏著度極高的社群文化。

在品牌行銷策略上，Jellycat避開大型零售商，選擇將商品鋪貨於文具店與高端兒童精品店等小眾通路，搭配限量發售、快速換款，成功營造「搶購即是榮耀」的收藏氛圍。熱門商品一上架便被秒殺，讓每一款玩偶都具備稀缺價值與話題熱度。

為強化與成年消費者的連結，Jellycat還積極營造實體體驗場景，例如在紐約FAO Schwarz玩具店打造快閃餐廳，讓工作人員現場製作「絨毛漢堡與薯條」，吸引顧客打卡拍照，進一步擴大社群影響力。

Kantar文化顧問Bia Bezamat指出，Jellycat之所以深受年輕人喜愛，是因為它精準滿足Z世代對「情緒支持」、「個人風格」與「社群歸屬感」的多重需求。「這不只是玩偶，而是一種生活態度的延伸。」

紐約大學市場學教授Jared Watson則表示，Z世代樂於為能帶來情緒慰藉的產品買單，從玩偶、卡牌到遊戲皆然。「這是一場由童年物品延伸出的情感轉移，象徵著當代消費文化的深層變化。」

社群媒體 零售商 紐約大學

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