車禍肇事者無保險 華人索賠陷僵局

根據應女士特斯拉的監控錄像，是對方駕駛在併入車道時碰撞了上來。（圖／受訪者提供）

在近日南加發生的一起小型車禍中，華人車主雖然掌握充分證據，但因肇事者試圖栽贓且沒有保險 、警方說法不一等原因，索賠陷入僵局，最終恐自掏腰包，還可能導致保費 增加，讓車主深感疑惑和無助。

來自洛杉磯的應女士近日向本報反映，4月13日中午在I-5北向高速公路的一個匝道處遭遇車禍，雖然無人受傷，但車體產生碰撞痕跡。根據加州公路巡警局（CHP）出具的事故報告，當日中午12時05分，一輛豐田 轎車從Pasadena Ave匝道試圖併入I-5公路時，車速超過35英里，未開方向燈，與正常直行的特斯拉發生擦撞。被撞的特斯拉由應女士駕駛，車上還有年幼的女兒。應女士回憶，豐田駕駛員是一名西裔女性，拿著一個LV包，態度冷漠，主張是「應女士撞了她」，並拒絕提供駕照與保險資料，應女士只能報警。警察抵達後，將應女士和豐田駕駛分開問訊，警察告訴應女士「對方有保險」，且表示需要錄像判定責任，不然就是五五分擔。

應女士的車受到損害，因為對方沒有保險，目前理賠仍陷入僵局。（圖／受訪者提供）

好在應女士駕駛的特斯拉有安全監控功能，她及時調出錄像並提交給警方。警方在確認畫面後，在出具的報告中確認事故原因為豐田駕駛者違規變道，該影像成為關鍵佐證。正當應女士以為可以走保險程序索賠時，報告上另一個信息卻讓她傻了眼，報告指出「對方駕駛員沒有保險」，這與她在現場接收到的訊息不符。應女士指出，當天在現場她主動向警察提出要交換保險信息，警察回覆信息會都顯示在報告中，她是在和警察多次確認對方有保險後才離開。

應女士表示，針對保險資訊矛盾，她在收到報告後已兩度致電CHP警局，第一次接線員稱會請原辦案警官回電，結果無下文；第二次聯繫時，對方表示「今天會回電」，但至今無聲無息。應女士目前還在等警方說法，但也做好通過自己保險理賠的準備，需要自付1000美元。應女士表示，她的車險中碰撞險（collision）和無保險駕駛人財產損害保險（Uninsured Motorist Property Damage, UMPD）只能二選一，所以無法獲得兩個種類的賠付。

她也諮詢保險公司關於保費上漲的問題，保險公司表示只要責任在對方，應女士的保費不會上漲，但應女士覺得，如果保險公司從對方追不到錢，最終承擔的可能還是自己。此外，應女士也諮詢律師，律師建議她調閱警察當天的隨身攝影（body cam），以證明警方言語前後矛盾。但有人認為，即便證明警方說法不一致，也無法因此獲得索賠，因為責任在對方，作用可能不大。另有人建議應女士走「小額法庭」申請賠償，但手續繁複，且能否得到賠償需視對方的資產與執行力。