我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

我早知道會這樣…MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

川普哈佛禁令又被擋…今日你應知道5件事

畫清「友情」與「法律」界限 新移民課題

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美生活先搞清楚法律規範是成熟的表現。（pexels截圖）
在美生活先搞清楚法律規範是成熟的表現。（pexels截圖）

對許多在美生活的華人移民，挑戰不限於語言、工作或生活適應，如何理解「友情」與「法律」間關係，也是相關議題。華人傳統文化重情重義、講人情，而在美國社會，法律高於一切，制度與規則，是人與人交往的底線。當兩種價值觀交匯時，若缺乏清晰界線，可能會陷入不必要的法律糾紛。部分華人社區人士表示，在美國做任何事情前，先搞清楚法律規範，此舉非但不是輕友情或親情，而是成熟的表現。

移民美國近20年資深保險專業人士程正勤表示，由於價值觀不同，在中國靠「關係」辦事是生活常態，人情往往勝過制度。但在美國，社會運作講求公平與透明，依靠的是法律與合約。這樣的文化落差，常讓新移民措手不及。

部分華人移民會因為「義氣」，將名字掛在朋友的車貸、房屋租約，甚至公司註冊上，心想只是「幫個忙」。但美國法律只看「名義」不看「動機」，你的名字在哪，責任就在哪。

程正勤認為，在美國，拒絕不合理的請託，是負責任的表現。很多剛來美國的華人，習慣以「不好意思」、「人家都幫我」為由，勉強自己，但其實畫清界線才是成熟表現。

資深理財專家Eris Wu認為，在華人文化中，很多事情「講一句就算」；但在美國，缺乏書面證據，往往會讓你在法律上毫無立足之地。不論是借錢、共同創業、幫忙照顧小孩或暫住家中，只要涉及金錢或責任，最好都能有簡單書面協議，即使用中文寫也好。「在美國，寫合約、留訊息記錄，是成熟與謹慎的生活方式，不會被誤解為小心眼」。

移民法律助理戈鴻先（John Ge）表示，許多新移民對尋求法律協助有所保留，擔心花錢、麻煩或被誤會。事實上，美國有許多非營利機構、法律援助中心、甚至華人社區法律講座，都提供免費或低價的諮詢服務。

他指出，在美國，懂法不是麻煩，而是保護自己的一部分。不論你是處理移民身分、租屋糾紛、商業合作或親屬問題，專業的法律建議，永遠比「朋友說這樣可以」來得可靠。

戈鴻先進一步表示，從家庭舉辦派對來說，先從法律規範考量，避免可能訴訟風險，不代表要拋棄人情，而是要學會在法律框架下維護友情。把界線說清楚，把責任弄明白，把風險降到最低，這樣的友情才走得長久。真正的朋友不會讓你做違法的事，也不應讓你承擔不屬於你的責任。

華人 移民 保險

上一則

聖地牙哥淡水魚遭寄生蟲入侵 生食恐腦中風或心臟病

下一則

富樂頓女大生命案 動機不明

延伸閱讀

日談判代表5度赴美 日方透露：美3核心人物常自己吵起來

日談判代表5度赴美 日方透露：美3核心人物常自己吵起來
財政部報告「中國外匯政策缺乏透明度」但未指控操弄匯率

財政部報告「中國外匯政策缺乏透明度」但未指控操弄匯率
挑戰亞洲首例失敗…日本民營月球登陸器「韌性號」降落時墜毀

挑戰亞洲首例失敗…日本民營月球登陸器「韌性號」降落時墜毀
台灣續留美國匯率操縱觀察名單 愛爾蘭瑞士也被納入

台灣續留美國匯率操縱觀察名單 愛爾蘭瑞士也被納入
這家美國連鎖超市400多種商品降價

這家美國連鎖超市400多種商品降價
川普旅行禁令豁免7大類人士 球員2026年可來美踢世足賽

川普旅行禁令豁免7大類人士 球員2026年可來美踢世足賽

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15
HSI Los Angeles在南加一個地下夜總會逮捕36名中國及台灣籍人士，理由為非法滯留美國。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

2025-05-31 17:09
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
倡議人士說，加州是個老不起的地方。（美聯社）

白卡資產門檻恐將降回2000元 眾多保戶擔憂失去資格

2025-06-02 02:19
南加州知名義式連鎖餐廳近日遭ICE突擊搜查，至少兩名員工被帶走，七家分店全數暫時關閉。（美聯社）

南加人氣餐廳遭ICE突擊 老闆喊冤：員工全合法

2025-06-02 18:33

超人氣

更多 >
4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會

4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案