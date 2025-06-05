洛杉磯華人商圈遭連環盜竊 白天直闖半夜穿牆

鑽石吧華人經營的高端酒鋪，日前被竊賊開車撞門。（受訪者提供）

洛杉磯 地區入室盜竊案件多發，除居民住宅外，劫匪頻將賊手伸向商家。華人 店主抱怨稱，包括自己的店在內，隔壁商家接連遭殃。不法之徒作案方式多樣化，或光天化日直闖店家，明目張膽順走商品；或半夜三更穿牆而入，撬鎖、撞門無所不為。

佟女士經營「國酒茅台」高端酒鋪，出售各類名酒，她在鑽石吧 、聖蓋博兩個城市都擁有店舖。日前，鑽石吧的這家酒舖深夜遭遇劫匪開車撞店，因為安保措施到位，歹徒最終沒有得逞。

佟女士指出，除了她的店外，附近商家也經常被賊光顧。鑽石吧這家酒舖位於一個廣場，隔壁是一家日本式餐廳。前幾日，有賊人闖進店內，直奔收銀台而來，盜走裡面的現金。「這家日料店外面裝有鐵門，但嫌犯直接鋸掉鐵門門鎖，再砸碎裡面的玻璃門闖進來。」此外，附近一家美容美甲店也被盜竊。佟女士表示，這是一家專門做睫毛、指甲的商家，竊賊先進入隔壁一戶空鋪，再砸牆穿洞進入美甲店，盜竊店內現金。「周圍經常發生這種事情，已經見怪不怪。」

不僅鑽石吧盜竊猖獗，聖蓋博谷地區華人聚居城市同樣如此。根據老闆娘佟女士提供的消息，她另一家酒舖位於山谷大道夏威夷超市旁邊，隔壁是辣椒王華人餐館，「這家店，前些日子就被砸兩次，也是偷東西。」亞凱迪亞警局公開信息顯示，最近位於West Las Tunas Drive的CVS連鎖藥局，店員目睹一名扒手公然盜走老花眼鏡及一瓶藥。警察接到報案趕到現場時，劫匪已經逃離現場，後證實是一名來自巴沙迪那市的30歲男子。