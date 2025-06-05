我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下機後如何盡快取得行李 旅遊專家提供這5招

這家美國連鎖超市400多種商品降價

洛杉磯華人商圈遭連環盜竊 白天直闖半夜穿牆

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鑽石吧華人經營的高端酒鋪，日前被竊賊開車撞門。（受訪者提供）
鑽石吧華人經營的高端酒鋪，日前被竊賊開車撞門。（受訪者提供）

洛杉磯地區入室盜竊案件多發，除居民住宅外，劫匪頻將賊手伸向商家。華人店主抱怨稱，包括自己的店在內，隔壁商家接連遭殃。不法之徒作案方式多樣化，或光天化日直闖店家，明目張膽順走商品；或半夜三更穿牆而入，撬鎖、撞門無所不為。

佟女士經營「國酒茅台」高端酒鋪，出售各類名酒，她在鑽石吧、聖蓋博兩個城市都擁有店舖。日前，鑽石吧的這家酒舖深夜遭遇劫匪開車撞店，因為安保措施到位，歹徒最終沒有得逞。

佟女士指出，除了她的店外，附近商家也經常被賊光顧。鑽石吧這家酒舖位於一個廣場，隔壁是一家日本式餐廳。前幾日，有賊人闖進店內，直奔收銀台而來，盜走裡面的現金。「這家日料店外面裝有鐵門，但嫌犯直接鋸掉鐵門門鎖，再砸碎裡面的玻璃門闖進來。」此外，附近一家美容美甲店也被盜竊。佟女士表示，這是一家專門做睫毛、指甲的商家，竊賊先進入隔壁一戶空鋪，再砸牆穿洞進入美甲店，盜竊店內現金。「周圍經常發生這種事情，已經見怪不怪。」

不僅鑽石吧盜竊猖獗，聖蓋博谷地區華人聚居城市同樣如此。根據老闆娘佟女士提供的消息，她另一家酒舖位於山谷大道夏威夷超市旁邊，隔壁是辣椒王華人餐館，「這家店，前些日子就被砸兩次，也是偷東西。」亞凱迪亞警局公開信息顯示，最近位於West Las Tunas Drive的CVS連鎖藥局，店員目睹一名扒手公然盜走老花眼鏡及一瓶藥。警察接到報案趕到現場時，劫匪已經逃離現場，後證實是一名來自巴沙迪那市的30歲男子。

類似商家盜竊案件在洛杉磯地區非常多見，移民美國十多年的佟女士對於治安現狀悲觀，「剛來洛杉磯時，治安很好，家裡、店裡從來都不關門，現在太糟糕。」去年年底加州新通過「第36號提案」（Proposition 36），此法重新定義零售業盜竊的量刑規定，加重打擊此類犯罪行為。但佟女士等華人商家表示，對新法並不抱希望，「沒有實際意義，因為竊賊偷的錢少，也沒有造成人身傷害；或者有些案件涉及其他族裔嫌犯，牽扯到人權等，警察也很難管。」

曾有小偷公然在酒鋪拿走2000美元的名酒，直接離開。（受訪者提供）
曾有小偷公然在酒鋪拿走2000美元的名酒，直接離開。（受訪者提供）

鑽石吧 華人 洛杉磯

上一則

ICE拘捕學童 獨自關押惹議

下一則

盜賊難防 閉門營業成趨勢 僅對熟客開門

延伸閱讀

洛杉磯地鐵站疑似ICE 群眾圍攻「滾出去」 真相竟是...

洛杉磯地鐵站疑似ICE 群眾圍攻「滾出去」 真相竟是...
針對居家長者下手 南加新興這一盜竊方式

針對居家長者下手 南加新興這一盜竊方式
美國隊長開價700萬出售洛杉磯豪宅 想要翻倍賺

美國隊長開價700萬出售洛杉磯豪宅 想要翻倍賺
鑽石吧2日全市啟動 更換垃圾桶及回收桶

鑽石吧2日全市啟動 更換垃圾桶及回收桶
部署消防 鑽石吧和核桃市附近托納峽谷地區擬燒荒

部署消防 鑽石吧和核桃市附近托納峽谷地區擬燒荒
想離開洛杉磯 「美國隊長」售屋狠賺1倍

想離開洛杉磯 「美國隊長」售屋狠賺1倍

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15
在還車現場，工作人員表示車子有新的刮痕，需要進行賠償。（受訪者提供）

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

2025-05-29 22:41
遊民在診所屋頂露營、偷電、甚至放火。（KTLA5電視台）

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

2025-05-29 14:50
HSI Los Angeles在南加一個地下夜總會逮捕36名中國及台灣籍人士，理由為非法滯留美國。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

2025-05-31 17:09

超人氣

更多 >
她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元

她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國