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毒梟南加坐監 憑手機遙控阿拉斯加毒網

編譯胡立宗／綜合報導
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桑切茲被關在加州監獄，卻掌控千里外安克拉治的毒品市場。（取自加州懲教廳）
桑切茲被關在加州監獄，卻掌控千里外安克拉治的毒品市場。（取自加州懲教廳）

現年44歲的費西（Justin Facey）在2023年之前，只是一名不特別的律師，專長是酒駕、家暴、竊盜、攻擊等案，且與其他律師、壓脊師、財務顧問分租阿拉斯加安克拉治（Anchorage）的一層辦公樓。

但就在這年，費西遇到了現年58歲的桑切茲（Heraclio Sanchez Rodriguez），桑切茲四處炫耀他要賣掉所有東西，只留RV休旅車，好載著她的女兒、孫女遊玩世界。

桑切茲是在加州蒙特瑞縣（Monterey County）服刑的囚犯，終身監禁的桑切茲透過私藏的手機，遙控阿拉斯加州超過60人的毒梟，替他維持從南加運毒到阿拉斯加的生意，產品從芬太尼、冰毒到海洛因應有盡有，而且利潤可觀。

被吊銷律師執照的費西。（取自聯邦檢察官阿拉斯加辦公室）
被吊銷律師執照的費西。（取自聯邦檢察官阿拉斯加辦公室）

費西該年開始幫桑切茲處理合法不合法的法律事務，包括滅口與爭取同夥無罪，甚至誇口，在某某人無罪釋放後，他家出現了幾次敲門聲，然後一開門就看到一包東西，裡面有名牌手表，兩盎司的高檔毒品，與賭城威尼斯人酒店（The Venetian）的套房住宿單。

不過，隨之而來的是噩運。因為桑切茲早就被聯邦緝毒局（DEA）盯上，往來的通話與簡訊，費西也成了監聽、追蹤的目標。當費西因為怠忽職守在2025年2月被吊銷律師執照後，他開始當全職的販毒人，最後在幹員收網下，他現在只能蹲在安克拉治懲教所，還得先戒毒。

他的委任律師萬斯（Nicolas Vieth）表示無法向媒體透露案情，因為得先檢視指控證據，而且目前的優先任務是說服費西接受戒癮治療，以及醫治他憂鬱的心理症狀。

遇到桑切茲後，費西的確過了一段風光日子，他甚至招募其他律師加入，說他剛剛租下大大的新辦公室，三間獨立的律師辦公室，一堆法務助理，還有休閒區等等好處。

當聯邦幹員逐一拼湊起桑切茲的犯罪軌跡後，費西也難逃法網。桑切茲否認他涉及運毒、販毒、洗錢，以及綁架、謀殺兩女後，棄屍在阿拉斯加荒野，但從1998年起就在加州服刑。

費西近日因為在販毒時，持有霰彈槍、步槍與兩把手槍而遭逮捕後，就不能學桑切茲撇得一乾二淨。因為，緝毒幹員查出的證據顯示，在費西的指示下，阿拉斯加女子包爾斯（Sunday Powers）私運2萬美元而遭活逮。

檢察官整理出的其他證據顯示，費西與桑切茲合謀，以私人飛機運送嫌犯出境，費西的酬勞則是送貨到府的一整包芬太尼，費西在簡訊中炫耀，「不用付錢這件事饒富興味」，「不過就當幫你辦事的預付款吧」。

還有費西與桑切茲合謀洗錢的簡訊。費西除了稱讚桑切茲，用女孩當獲利洗錢機真方便，還說毒梟集團可以用他的辦公司做為阿拉斯加據點，這樣不但能保證現金收入，還可以拿到全部利潤。

雖然販毒生意愈做愈大，但費西的律師本行卻一落千丈，因為他每日要吸一盎司的冰毒，受不了他廢弛職務的客人陸續申訴，13件訴訟延遲、6件收費爭議，最終使得阿拉斯加律師公會吊銷了費西的執照。

費西另外還涉及強迫性行為。匿名的女子稱他是豬、噁心的混蛋，要她用身體付律師費。執照吊銷後，被捕之前，他傳訊息給同事，他被公會搞走了，面對人生事業大變，他要迎向新未來，但結果卻是全職販毒，最終被逮。

阿拉斯加州 南加 法網

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