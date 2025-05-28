收到罰單免驚 專家教戰應對

地產專家鄭德倫提醒屋主，仔細閱讀HOA發布的CC&Rs規定。（ZOOM截屏）

在美國，許多住宅社區設有住宅業主協會（HOA），並根據社區規章制度（CC&Rs）來管理，這些規定涵蓋房屋外觀、社區設施使用，包括停車、草坪維護等細節。如果居民未能遵守規範，HOA可以發出違規通知，並可能對違規者處以罰款。在某些情況下，若屋主未能及時改正違規行為，HOA有權提告。因此，收到HOA罰單的居民，應及時且合理應對，才能避免後續麻煩。

南加 地產專家鄭德倫表示，收到HOA罰單後，屋主應仔細閱讀違規通知，確認違規原因，並查閱社區章程（CC&Rs），確認是否存在相應規定。常見違規情形，包括草坪未修剪、違規停車、外牆顏色變更等。業主應該保存所有相關文件，包括照片、HOA發來的信件和電子郵件，並記錄事件的時間線，如首次通知和催繳時間等。隨後應儘快與HOA聯繫，若有合理解釋（如施工延誤或未收到前期通知），應主動向HOA說明並尋求解決方案。部分HOA會提供整改期限（Cure Period），讓業主在10至30天內進行整改，避免繳納罰款。整改完成後，業主應拍照作為證據，並及時將照片回傳給HOA。

鄭德倫強調，HOA不會無緣由對業主進行罰款，違規通知會詳細列出違規原因。因此，業主應保留所有資料，包括通知的時間和內容。他指出，與HOA的及時溝通，是解決問題關鍵，若有合理解釋，HOA通常會提供整改期限。例如，在施工過程中可能會產生噪音，業主應主動告知HOA，並要求延長整改期限。

鄭德倫還提醒，許多華人 業主忽視閱讀CC&Rs規定，這是造成違規的常見原因。他表示，無論是鐵門社區還是公寓（康斗）社區，購房時都會提供CC&Rs規章，而這些規定，對每位業主都是強制執行的。因此，屋主應在入住前詳細閱讀相關規定，避免因簡單問題，如更改車庫顏色等違規。

某些情況下，若屋主認為罰款不公平，可以申訴。大多數HOA會提供申訴流程，業主可在聽證會上解釋違規原因，並提供照片、修繕收據等證據，來支持自己的立場，請求撤銷罰款或延長整改期限。

需要注意的是，若未能及時處理違規，罰款可能會每日累積，甚至加收利息與處理費。若長期拖欠，HOA可對業主產生留置權（Lien），並可能導致法院拍賣 （Foreclosure）。因此，業主應盡早處理違規問題，避免不必要的法律訴訟與財務負擔。