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伊頓山火廢墟養地？ 專家：投機慎入

記者楊青／艾塔迪那報導
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進入5月下旬，伊頓災區大約半數的火毀廢墟已完成清理。（記者楊青／攝影）
進入5月下旬，伊頓災區大約半數的火毀廢墟已完成清理。（記者楊青／攝影）

1993年馬里布曾發生野火，連續5天燒毀1萬8000英畝林地，323棟房屋全毀，112棟房屋部分損毀。災後很多房主掛牌售地，20、30萬美元可買塊數千平方英尺的空地。如今，這些空地的重建房屋，市價都超過300萬美元。南加州許多人後悔當時沒有行動，錯過賺錢良機。

「但是在買方市場期間，我還是建議客人盡量不要碰地，除非你打算長期養地」，有30年加州房地產買賣經驗和20年執照建商經驗的資深房地產商李秉信表示，今年1月的洛杉磯野火與30多年前的馬里布大火有類似之處，但勞力、建材和市場，都今非昔比。除非自住不得不馬上重建，否則買地囤積居奇，還需謹慎。

他表示，「養地」是建商最高級玩法，其重要思路是「養」，而不是馬上「建」，也就是在房屋買方市場期間買到很便宜的空地，然後一直養到賣方市場中期，即二手房都太貴的時候，開始在空地上建新房，然後在賣方市場價格最高時上市出售，一夜暴富。

他表示，低收高放「養地」，不僅要眼光神準，還要有足夠的閒置資金，足以支付買地以及多年的利息、地稅等。還有一點也很重要，即購置的土地位置，最好有城市的發展規劃或大的開發案配合，及早布局。多年來，南加州的建商玩家「養地」周期約為七至八年。

李秉信認為，買地就像買珠寶，很多操作靠眼光和經驗，普通人不要輕舉妄動，否則很可能鎩羽而歸。

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