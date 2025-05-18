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推台觀光 華航將台北101好水搬上機 吊卡還可換小禮

洛杉磯訊
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即日至5月26日搭乘華航台北往返北美航線的豪華商務艙旅客，都能見到這座世界知名摩天大樓形狀的飲用水。（華航提供）
即日至5月26日搭乘華航台北往返北美航線的豪華商務艙旅客，都能見到這座世界知名摩天大樓形狀的飲用水。（華航提供）

為推廣台灣觀光，中華航空攜手台北101大樓將「台北101好水」搬上華航班機，即日至5月26日搭乘台北往返北美航線，包含紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、溫哥華等航點的豪華商務艙旅客，都能見到這座世界知名摩天大樓形狀的飲用水瓶。

台北101不僅是台灣地標，也是觀光客必訪的著名景點，建築外觀讓人難忘。華航希望透過這款台北101造型瓶裝水，將地標意象巧妙搬進客艙，讓旅客登上機後，除感受華航客艙獨特的東方美學設計風格，體驗「從心做起」的親切服務，更能體會華航與台北101共同呈現的用心與精緻款待。

同時迎接5月24日即將到來的 「紐約大都會台灣日」 （Mets's AI Taiwan Day），華航安排14日出發的北美首班CI006台北飛往洛杉磯做為「台北101好水」快閃的首發航班，華航紐約分公司也將參與這場盛會，期待藉由這場結合台灣文化、觀光、美食等豐富內容的活動，將旅客帶進台灣，促進交流。

即日起至5月26日，華航往返北美航線的豪華商務艙，限定供應6000瓶 「台北101好水」，6月底前憑瓶裝水上的吊卡，還可到台北101觀景台89樓禮品店兌換小禮物。

中華航空攜手台北101大樓，把「台北101好水」搬上華航班機。（華航提供）
中華航空攜手台北101大樓，把「台北101好水」搬上華航班機。（華航提供）

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