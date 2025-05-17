我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾瑪史東坎城紅毯「遇襲」驚慌失措 2男神英雄救美

美中關係「很重要」川普稱願意出訪會晤習近平

發生車禍 依SOP冷靜應對 首要確保安全

記者趙健／聖瑪利諾市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美國，平均每分鐘發生約10起車禍，如何應對，至關重要。圖為康特拉科斯塔縣消防局發布的照片，消防員正在處理一起致命事故現場。（美聯社）
在美國，平均每分鐘發生約10起車禍，如何應對，至關重要。圖為康特拉科斯塔縣消防局發布的照片，消防員正在處理一起致命事故現場。（美聯社）

在美國，平均每分鐘發生約10起車禍，突如其來的意外往往令人措手不及。若能冷靜應對，並依照一份清晰明確的「交通事故處理清單」（Post-Accident Checklist）逐步應對，不僅可降低風險，也能保障自身權益，避免後續糾紛。建議駕駛人預先列印一份隨車備用，以便在緊急時快速參考。

事故發生後，在緊張與壓力之下，駕駛人往往難以立即判斷該如何處理，若未即時採取正確行動，恐導致保險理賠受損、醫療延誤，甚至引發法律糾紛。本報依據聖瑪利諾警局5月最新發布的資訊，整理出一份實用的「交通事故處理清單」，列出事故當下及事後應採取的具體步驟，協助駕駛人在意外發生時保持冷靜、妥善應對。

車禍發生後保持冷靜　安全為首要原則

車禍發生後的第一步是確保安全。無論事故大小，駕駛人應立即確認自身及車內乘客安全，若車輛停在危險位置或阻礙交通，應小心移至路邊安全地點，避免二次事故發生。接著，確認現場是否有人受傷，並立即撥打911報案尋求協助，遵從警方所有指示進行處理。隨後應盡快聯絡保險公司，申請拖車服務，並記下拖車公司名稱與車輛拖往的地點，以備後續查詢。

現場蒐證不可忽略 言行須謹慎應對

在事故現場，冷靜應對並詳實記錄是關鍵。在等待援助時，與涉事駕駛人以禮相待，但避免承認錯誤或討論責任歸屬。應主動記下對方駕駛人姓名和保險資訊，並向警方及對方提供自己的聯絡與保險資料。同時，蒐集現場證據，包括所有涉及車輛的車牌、受損情況、事故現場的碎片、剎車痕、倒塌物體，以及能標示地點的路牌或地標。若現場有遮擋視線的標誌或其他可能造成事故的因素，也應拍照記錄。若有目擊者，應詢問並留下聯絡方式。

事故後續處理須確實 確保保險理賠順利

事故發生後，駕駛人應主動向警方索取事故報告副本，並保留與對方當事人的報告資料，以作為後續保險申請的佐證。理賠程序方面，應依照保險公司或保險代理人指示，提供所需文件與相關證明，以免理賠延誤或權益受損。

交通事故處理清單 資料來源／DMV.org   製表／記者趙健
交通事故處理清單 資料來源／DMV.org   製表／記者趙健

保險 聖瑪利諾

上一則

巡警車偽裝執法 專抓超速蛇行

延伸閱讀

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
涉醫療詐欺遭刑事調查 聯合健康保險股價暴跌10.93%

涉醫療詐欺遭刑事調查 聯合健康保險股價暴跌10.93%
自衛開槍降低刑責風險？「殺人犯保險」效果不如預期

自衛開槍降低刑責風險？「殺人犯保險」效果不如預期
假拖車真盜竊 拆走關鍵零件 失主還須付400元「贖」車

假拖車真盜竊 拆走關鍵零件 失主還須付400元「贖」車
小心偽拖車 南加女車被盜+拆解 還要支付400拖車費

小心偽拖車 南加女車被盜+拆解 還要支付400拖車費
家中水管爆裂 保險月付4000不夠 亞裔夫婦提告獲賠45萬

家中水管爆裂 保險月付4000不夠 亞裔夫婦提告獲賠45萬

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41
通過假結婚申請綠卡，最近價格飆漲至15萬美元。(示意圖，取材自Pexels)

婚姻綠卡黑市價飆至15萬美元 需求仍旺

2025-05-14 13:49

超人氣

更多 >
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋