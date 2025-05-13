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華婦信用卡遇盜刷 竟是幼兒買玩具

記者邵敏╱洛杉磯報導
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華女信用卡短時間被狂刷幾十筆，每筆金額大小不一。（受訪者提供）
華女信用卡短時間被狂刷幾十筆，每筆金額大小不一。（受訪者提供）

洛杉磯華人媽媽最近遭遇煩心事，她的信用卡沒有遺失，卻在短時間內被人狂刷幾十筆，每筆金額大小不一，總額七、八百美元。華女趕緊凍結信用卡，並向銀行報告「盜刷」，可後來調查得知，事情的真相讓她哭笑不得，竟是年幼女兒網購誤操作，導致下單幾十件玩具，有些還是重複購買同樣商品。

事發在4月下旬的一天，張女士回憶，她查看手機銀行App，突然發現信用卡在短時間內消費幾十筆，金額從幾美元到幾十美元不等。張女士十分緊張，第一時間聯繫銀行，表明有異常交易。

經過仔細查看，張女士發現這幾十筆交易都發生在Temu網購平台，購買的物品全是玩具，包括十幾個兒童手表、小狗娃娃、拉布布公仔等。張女士突然想起曾答應7歲女兒，讓女兒自己挑選今年的生日禮物，女兒此前也用她的手機在網上瀏覽過玩具。

面對媽媽的質問，小朋友解釋說只挑選了一些喜歡的玩具，放在Temu平台購物車，並未購買。但張女士查看購物車，發現裡面空空如也，已下單的菜單顯示，女兒挑選的幾十件玩具全部購買成功，有些已經在運輸途中。在與孩子進一步溝通後，張女士才明白事情真相，原來從小在美國長大的女兒不太認識中文，誤將「直接購買」選項當成購物車，這才導致大量商品直接下單。

真相讓人哭笑不得，不過讓張女士疑惑的是，她曾在Temu平台網購，銀行卡因此被自動綁定，但以往她下單，都需要輸入信用卡的安全號碼（PIN碼）才能完成支付，而女兒並不知曉該號碼。經過查看，張女士發現，平台竟然已自動設置為無需輸入安全號碼即可支付，她認為商家如此操作不合常規，讓消費者暴露在風險中。

其他顧客表示，不僅Temu平台如此，包括亞馬遜等電商平台，也存在不用輸入信用卡安全號碼，就能直接下單購買的情況，平台此舉是為方便客戶快速結帳。如果顧客認為有風險，可選擇每次交易後刪除銀行卡信息，不要綁定在帳戶上。此外，有些銀行對在線交易的風險管控要求相對寬鬆，就可能不會強制要求輸入安全號碼。

張女士的遭遇並非個案，此前美聯社有報導指出，肯塔基州一名8歲小男孩把玩媽媽的手機，在亞馬遜網站訂購了30盒共7萬多支Dum-Dums棒棒糖，總價4200元。張女士建議家長一定要嚴格管理孩子使用家長的手機，才可防止此類事件發生。為挽回損失，這位華人媽媽除在銀行提出交易申訴外，還向Temu平台的十幾個商家逐一申請退貨，目前仍在處理中。

Temu網購平台的兒童手表。（取自Temu官網）
Temu網購平台的兒童手表。（取自Temu官網）

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