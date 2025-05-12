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外帶奶茶加收信用卡手續費＋銷售稅 網上論戰

記者王若然／聖蓋博市報導
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華人購買飲品被收信用卡手續費。（示意圖，取材自Pexels）
華人購買飲品被收信用卡手續費。（示意圖，取材自Pexels）

近日，一名網友在社交媒體「小紅書」發出奶茶店點單的收據引發熱議。她在聖蓋博市一家奶茶店購買了兩杯奶茶外帶，竟被收取3%的信用卡手續費以及10.5%的銷售稅（Sales Tax）。這些附加費讓網友直呼喝不起奶茶了。

該網友發帖稱，她購買的兩杯奶茶，一杯6.99美元，一杯是6.79美元。在結帳時，她突然發現被收取了0.41美元的信用卡手續費，約是商品價格的3%。此外，還被收取了1.28美元的銷售稅。這名網友稱，她知道有的商家會收信用卡手續費，一般都會在收銀台貼張紙說明，但大一點的店向消費者收取這個費用，她還是第一次見到。

這個帖子被許多網友熱議，主要圍繞兩個重點，一是信用卡手續費用是否應該向顧客收取，二是外帶飲品是否有銷售稅。

「上海灘」餐廳業主鹿強介紹，信用卡手續費是銀行向商家收取的費用。銀行卡的類別不一樣，收取的費用也不一樣，一般是2%至3%，個別甚至超過3%。他說，對於商家來講，這是一筆沉重的負擔，但是「都是餐廳自己吃掉這筆費用」。鹿強表示，在加州，法律規定商家不得向消費者所要這筆費用。加州1985年通過法律（Civil Code section 1748.1），禁止商家對信用卡付款的顧客額外收取費用。

不過也有例外。鹿強表示，例如加州車輛管理局（DMV）就會向信用卡支付的客人索要手續費。還有一些商家會將這筆費用包裝成諸如技術費、方便費（convenience fee）等收取。還有的商家將註冊地址設為外州，就可以「明目張膽」地向客人收取費用了。

如果被收取了信用卡手續費怎麼辦？若消費者認為支付了不該支付的費用，可以嘗試先與商家溝通，將錢要回。其次，民眾還可以向信用卡公司投訴，將這個商家的名稱、時間地點和金額報告給信用卡公司。再次，民眾還可以向加州檢察長辦公室投訴，報告潛在不當經營行為。

至於本事例中的另外一項爭議點，外帶飲品是否需要繳銷售稅？南加州會計師張青表示，需要分情況討論；一般免銷售稅的外帶飲料，包括非碳酸的冷飲，如奶茶、果汁、冰茶等；單獨售出的熱飲如熱咖啡、熱茶、拿鐵、摩卡等。張青表示，這些飲料被歸為「食品產品」，在外帶且非碳酸飲品情況下，通常免徵銷售稅。

加州 聖蓋博 南加

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會計師：碳酸類飲料、熱食 才須繳銷售稅

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