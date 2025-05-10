橙市危樓44.9萬待售 有3筆抵押設定 風險買家自負

要價44萬9000美元的房舍，從外圍看不出異常。（取材自Google Maps）

南加州 橙市S. Flower Circle 534號的房舍2025年1月以低價44萬9000美元上網標售，地點雖然不錯，就在22 East Freeway與W. La Veta Avenue交會口，但是房舍不堪使用是最大的問題。

地產商Zillow將這間屋子標註為「需要大幅整修」，但是屋況糟到「買家風險自負」。這間建於1980年的房子，「能用的不多，但需要修整的確是一堆」。

Zillow的描述說，房屋長滿黑苔，地板全是尿騷味，廚房的屋頂與牆壁需要大修，主臥室因為漏水而坍塌。另外，在陽台上也別貿然大步行走，因為很可能就這樣掉下去。

其次，每個月還要繳400美元的屋主協會會費，但是HOA沒錢，無法負擔相關維修費用。最後，這間房還有三筆抵押設定，除非繳清欠款，不然放款方都可以聲請扣押。

由AMR Realty Group的羅曼尼克（Ariel Rumennik）承銷的這間房舍，1月一推出就引發Reddit上的熱烈討論。福斯新聞台FOX 11指出，比較正面的留言包括，雖然不懂為何要賣這樣的房子，但至少地權是實在的；另外則是，橙縣 本來就沒什麼地了，想要大房子，當然可以拿著45萬美元去達科他州買，但問題就是沒有人要住那。

負面的評論更多，包括「瘋了，但仲介還算老實……但這裡跟垃圾堆沒兩樣」，「到底為何還要繳HOA會費，它們連周圍的設施壞了也不修」，以及「這間房子根本不該出售，應該由市府標示為危樓」。