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才練習射箭2年 橙縣16歲華裔少年陳凱昇奪全美第2

記者王若然／爾灣市報導
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南加州橙縣華裔青少年陳凱昇（Carson Chan）僅練習射箭兩年多時間，就取得傲人成績。（受訪者提供）
南加州橙縣華裔青少年陳凱昇（Carson Chan）僅練習射箭兩年多時間，就取得傲人成績。（受訪者提供）

今年16歲的南加州橙縣華裔青少年陳凱昇（Carson Chan）在4月30日舉辦的全美比賽中榮獲第二名的好成績。他將代表美國參加8月在加拿大舉辦的世界青少年射箭冠軍賽。此前，陳凱昇僅練習射箭兩年多，他是教練眼中的天賦型少年。

陳凱昇一家人居住在爾灣市，母親孫世文介紹，兒子於2022年9月3日第一次嘗試射箭，之後就愛上。孫世文說，兒子每周末練習射箭七、八個小時，她甚至都要勸他休息一下。從2023年1月至今，陳凱昇參加了數場比賽，成績一路攀升。目前最高成績就是在4月30日舉辦的世界青少年射箭冠軍選拔賽（World Archery Youth Championships Trials）中榮獲第二名。這場比賽是青少年射箭最重要的賽事之一，使他獲得代表美國前往加拿大參加世界青少年射箭冠軍賽的資格。

陳凱昇（右）與美國射箭隊教練。（受訪者提供）
陳凱昇（右）與美國射箭隊教練。（受訪者提供）

陳凱昇的射箭學校是爾灣市射箭學院HSS Sports Academy，其教練也大有來頭，為1984年奧林匹克運動會射箭項目金牌得主韓裔徐香順（Hyang-Soon Seo），她對於進步神速的陳凱昇也讚不絕口。

陳凱昇（右）與其教練，1984年奧林匹克運動會射箭項目金牌得主，韓裔徐香順（Hy...
陳凱昇（右）與其教練，1984年奧林匹克運動會射箭項目金牌得主，韓裔徐香順（Hyang-Soon Seo）。（受訪者提供）

陳凱昇兩年前開始接觸射箭，因為扁平足，學校體育課跑步讓他渾身都痛，醫生也說沒辦法。孫世文說，學校有規定，若在校外參加別的運動可以免修體育課。孫世文在上網搜索住家附近的體育運動時，偶然發現了爾灣市的HSS Sports Academy，就讓陳凱昇去試試，沒想到一拍即合喜歡上了這門運動。

孫世文與丈夫育有三個兒子，同時學習射箭，其他兩個孩子分別13歲和11歲，目前也有不錯的比賽成績。孫世文透露，陳凱昇的目標是希望能代表美國隊在2028年洛杉磯奧運會射箭比賽上大展拳腳。不過在那之前，他還需要繼續在比賽中取得好成績才能實現。

孫世文介紹，從事射箭運動價格不菲，目前多數是韓裔孩子在學習，部分為華人小孩。射箭使用的一把弓就要5000至6000美元，一根箭就要50至60美元，而練習需要五至六打這樣的弓箭。此外，師從優秀的教練，學費也不便宜。

爾灣 韓裔 加拿大

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