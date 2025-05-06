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華女找網絡內牙醫洗牙 多收700元帳單 客服：App未更新

記者王若然／洛杉磯報導
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許女士近日收到一筆700多美元的洗牙帳單。（圖／許女士提供）
許女士近日收到一筆700多美元的洗牙帳單。（圖／許女士提供）

加州華人許女士4月中旬收到一封保險公司來信，內容是她今年2月的一次洗牙帳單明細，扣除保險公司支付的部分，需要她支付700多美元。許女士與保險公司和牙科診所交涉後，得到了意想不到的結果。

許女士介紹，這封信的寄出時間是4月3日。上面幾行大字說明了她今年2月初的一次洗牙帳單結算：診所向保險公司索取1221美元，醫保公司可支付465美元，病人支付756美元。

許女士頓時傻眼。她表示，洗牙一項包含在她的健保計畫中，不應該支付這麼多錢。許女士仔細查看後，發現健保公司判定就診的醫生是在健保公司網絡外，因此只能報銷一小部分錢。但許女士表示，她是從健保公司手機APP上查到的牙科診所，當時以及收到信件當天查看，都還是在網絡內。在就診當天，診所前台也沒有告知不是在網絡內，她當天結束看診後，已經結算了其應該支付的部分60美元。

這一筆金額不小的帳單讓許女士十分擔憂，她致電健保公司客服。客服對此給出的解釋是，許女士就診前從手機APP上查到的醫生信息是過時的，公司APP上沒來得及更新今年的承保範圍。客服表示，民眾在就診前，應該打電話確認是否在網絡內。最後，客服建議許女士寫信給健保公司說明情況。

不過許女士認為這種說法站不住腳。她認為，若這位醫生真在她健保計畫的網絡之外，為何診所前台當天並未告知？在洗牙完成後，為何就要她支付自掏腰包的部分？

許女士第二天來到牙科診所討說法，前台工作人員將案情報告給經理後，並安慰她「不用擔心，我們會處理。」許女士表示，診所的回應讓她出乎意料，756美元的帳單就取消了，心中的石頭也落下了。

許女士希望分享此次就診經歷，告訴廣大讀者，遇到健保公司寄來的大筆帳單，千萬不要著急支付，要積極與保險公司和醫院／診所溝通。如今各大健保公司熱線都配有中文翻譯，不用擔心英文不好說不清楚。此外，在就診新醫院／診所，或者換了保險後，一定要提前打電話確認醫生是否在健保計畫內，避免突如其來的高額帳單。

健保 保險 加州

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避免意外帳單 先向診所前台確認是否在醫療網內

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