醫師未納保險網 華人就診多付「場地費」250元

華人家庭去看病，被另外收取250美元的「場地費」。(示意圖，取自Pexels/Thirdman)

一個華人家庭日前在南加州大學 （USC）所屬醫院就診時發現，僅短短20分鐘看診，竟收到兩張帳單，除醫師收費400美元外，還另被收取250美元的「場地費」，合計高達650美元，讓家長直呼費用出乎意料。保險 顧問提醒民眾，應事先確認醫療院所與醫師是否皆屬保險網內，並了解是否涉及雙重收費，以免悔不當初。

帳單顯示，醫師診察費750美元並無保險折抵，需自費支付377.67美元。該家庭指出，同次看診卻收到兩張獨立帳單，凸顯美國醫療費用與系統結構的複雜性（圖／受訪者提供）

邱女士表示，女兒因肩膀不適前往USC醫院看診，帳單顯示診療費400美元，另有一筆250美元的「appointment charge」，讓他們一度疑惑不解。經過查詢，得知醫師雖於USC醫院行醫，卻非隸屬該醫療體系，須另支付醫院場地使用費。她女兒主動聯繫醫院帳單部門後確認，這兩筆收費分別是向UAC預約時產生的醫療系統費用，以及醫師本人的診療費。

邱女士指出：「我們的保險其實是網內，但仍須支付這筆高額費用，醫院解釋都是合法收費，否則保險公司不會理賠。」她感慨，雖然自家尚能負擔，但對於預算有限的家庭來說，這類未經說明的額外費用，可能會造成經濟壓力。截至目前，女兒就此看診已累積支出約3000美元，她呼籲民眾應在就診前主動詢問並確認所有費用細節。

加州執業家庭科醫師林昱曦表示，在美國醫療體系中，若病患屬於保險網外（out-of-network）就醫，醫院與診所無法向保險公司請款，因而常向病人收取額外費用，這種情況相當普遍，也被視為醫療制度的結構性問題。他指出，急診情況下部分費用可以豁免，但一般門診若選擇網外醫師或自費，就可能面臨高額收費。他建議，如對帳單有疑義，應立即聯繫帳單部門，甚至主動協商，有時亦可爭取減免。