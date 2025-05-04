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假遊客挑選珠寶動手腳 偷走華商2萬元珠寶

記者王若然／聖蓋博報導
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兩名盜賊自稱是義大利遊客，在眾目睽睽下偷走珠寶。（圖／業主提供）
兩名盜賊自稱是義大利遊客，在眾目睽睽下偷走珠寶。（圖／業主提供）

近日，在華人聚集的聖蓋博市（San Gabriel），一家華商珠寶店經歷了一起離奇的盜竊事件。兩名遊客模樣的「顧客」，在店家等共四人的眾目睽睽下，盜走數件珠寶，導致業主損失超過2萬美元。

位於聖蓋博市商業中心Valley大道上的恆宇珠寶店，2日下午發生一起離奇盜竊事件。兩名盜賊在業主等四人眼皮子底下，如變戲法般盜走了數件珠寶。根據這家珠寶店業主李妍悅，當天下午約6時，她和父母、一位朋友四人都在店內。這時，有兩名遊客模樣的男子進入店內，其中一人戴著一頂漁夫帽，另一人一進門就亮出一大把鈔票，表示要買珠寶。這名男子還要求在安全的環境下購買，要求店家鎖門。

李妍悅表示，在之後的交談中，那人一直亮出大筆鈔票，稱要買很多珠寶。之後就頻頻要求店家拿出數件珠寶擺出來查看。李妍悅說，當時經兩人要求，在展示盤中共擺放了12樣珠寶。在挑選的過程中，兩人肢體語言誇張，將首飾翻來覆去調換查看。在此期間，其中一個滿鑽戒指已經不見了。最後清點結算時，展示盤中僅剩下11樣珠寶。不過此時店家並沒來得及多想。

隨後，這兩名「顧客」表示，會買下這11件珠寶，但身上沒有帶那麼多現金，要回酒店取錢。這時兩人要求李妍悅的父親將首飾裝進不透明的袋內先放起來，等他取錢回來再買。這時李妍悅覺得有點奇怪，因為她最初是要拿透明塑料袋幫他們裝，但對方拒絕了，特意要求不透明的袋子。接著，這名「顧客」將這11件珠寶塞進了袋子中，交給店家，要求放入保險櫃。李妍悅說︰「做完這個動作後（將珠寶放入袋中），他們就很著急走。」李妍悅原本跟著兩人出了門，但兩人以會馬上回來為由拒絕了李妍悅的陪同。

這兩名「顧客」走後約兩分鐘，店家感覺不對勁，立刻去清點袋子裡的飾品，這時發現僅剩下七件珠寶。店家立刻報了警，但那兩人此時早已無影無蹤。李妍悅表示，兩人共盜走戒指2個，耳環1對，手鍊1條，項鍊一條，價值超過2萬美元。

李妍悅的母親認為，這兩個人是「慣偷」。她說，當時在四雙眼睛的注視下，他們竟然盜走那麼多珠寶。研判那人將飾品放入袋子中的過程中，趁機偷走珠寶。那人身著長袖西裝，她懷疑袖子中有什麼裝置幫助他犯案。李妍悅表示，兩人自稱來自義大利，說話稍微有點口音。在挑選飾品時，專門挑黃金等貴重首飾。李妍悅的母親表示，其中一人的額頭有一條很長的刀疤，傷痕較新。根據店家室內的錄像，這兩人身材較胖，一人穿白色印花T恤，斜跨包和漁夫帽，留有大鬍子，另一人身穿灰色西裝，淺色褲子。

李妍悅一家開的恆宇珠寶店，已經有約十個年頭。原本這家店開在全通廣場，後來因廣場裝修，約兩年多之前將店遷到了不遠處臨Valley大道上的店鋪。對於該店，這不是第一次遇到盜竊事件了。對於當下明搶暗偷的社會治安，李妍悅的母親說，肯定會有擔憂，但沒辦法，生意還是要照做。

記者致電聖蓋博市警局詢問該案進展，截至發稿時間，尚未得到回覆。

位於聖蓋博市的恆宇珠寶店，2日下午發生盜竊案。（記者王若然／攝影）
位於聖蓋博市的恆宇珠寶店，2日下午發生盜竊案。（記者王若然／攝影）

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