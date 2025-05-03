南加2華人涉禮品卡詐騙 揭開層層犯罪鏈

禮品卡欺詐案件，最近幾年越來越多。(示意圖，取自Pexels網頁)

通過篡改商店售賣的禮品卡實施欺詐，類似案件最近幾年越來越多。南加 地區兩名華人月前實施大規模禮品卡詐騙被當局逮捕，刑期可能超過20年。本報專訪嫌犯的代理律師，揭開此類案件不為人知的內幕。

據密西根州 檢察長(Michigan Attorney General )公布的信息，此案兩名被告分別是46歲的張光紀（Guangji Zhang，音譯），爾灣居民；35歲的孫華超（Huachao Sun，音譯），洛杉磯 居民，兩人被控犯有大規模禮品卡詐欺罪。

盈達律師事務所代理兩名被告，該律所法律顧問Ricky 林表示，這起案件目前尚未進入聽證階段。案發在今年3月初，地址位於密西根州底特律地區的Dearborn城市，調查人員當時發現一個可疑包裹，最初懷疑運送毒品，後來發現裡面裝有上千張禮品卡，寄給住在當地一家酒店的兩名收件人。當局遂在包裹內安置跟蹤定位器，對取件人進行監視。

檢察長發布的案情內容指出，包裹收件人在兩天內前往當地多家商店，將修改過的禮品卡放回店中。3月5日，兩名嫌疑張光紀、孫華超被捕，警方對他們的車輛和酒店房間進行搜查。檢察長稱，兩人共擁有3000多張非法篡改的禮品卡。

Ricky指出，被告張光紀、孫華超目前分別被控三項重罪，一項是有組織犯罪，兩項是偽造或更改交易裝置，例如信用卡、禮品卡等，刑期可能超過20年。但律師強調，「他們兩人只是整個犯罪團夥中的一環，處於最低等級，負責取回被盜、被篡改，並且寄往外州的禮品卡」。

Ricky表示，禮品卡詐騙團夥擁有成熟的犯罪鏈，團夥成員可分為執行層、技術層和組織層。犯罪過程中，通常先有人負責去商店盜竊禮品卡；然後有人專門進行篡改，獲取禮品卡號碼，再重新貼條、封存；接下來，有人負責將禮品卡寄往外州某地址；再有人負責去外州取包裹，這也正是本案張光紀、孫華超兩人的角色；最後有人負責將禮品卡放回商店，等待顧客購買或存錢。

當局稱，這些禮品卡被犯罪分子篡改後，再用黏合劑隱藏起來，看上去就像沒有動過手腳一樣。Ricky也認為，普通人肉眼很難識別這些禮品卡已被更改。據稱，當修改後的禮品卡送回商店，犯罪分子就會使用電腦程序實時監控卡片何時激活、存入資金，並將卡內金額迅速轉至另一個帳戶。這些禮品卡作為禮物被贈送、或使用時，人們這才發現卡內金額早已清空。

對於日益猖獗的禮品卡詐騙案件，當局敦促消費者購買禮品卡時保持警惕， 多花時間檢查是否有篡改跡象，避免成為受害者。Ricky建議，消費者一旦購買或收到他人贈送的禮品卡，應盡快兌現消費，如果發現禮品卡存在問題，可持收據與商家聯繫。商家接到此類情況，將匯總信息報告警方，數量龐大也會報告FBI，成立專案調查。

Ricky同時指出，近年來，禮品卡詐騙案件頻發，不乏涉案金額超過2000萬美元的大案，這起案件從規模上看不算大，但檢察官拿出堪比偵查重案的調查力度，「這應該是釋放一個信號，以示當局打擊此類案件的決心」。