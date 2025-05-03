職棒天使隊台灣日 連結台美民間友情 2萬人同慶

長榮航空贊助洛杉磯天使隊「台灣日」，深化在地連結，推廣台灣文化。（長榮航空提供）

由長榮 航空贊助、美國職棒洛杉磯 天使隊5月1日在主場Angel Stadium舉辦「台灣日」主題活動，吸引逾2萬名球迷入場觀賽，現場超過2000位僑胞穿上印有國旗的「Taiwan」球衣，齊聚三壘側看台應援，氣氛熱烈。活動結合布袋戲演出、啦啦隊表演、美食攤位與「i僑卡」推廣，展現台灣文化的多元與魅力，成為大聯盟賽季中最具特色的主題夜之一。

台灣僑務委員會委員長徐佳青從鳳凰城飛抵洛杉機，下機後直奔球場，身穿天使隊1號球衣為台灣僑胞打氣。她表示，美國職棒是連結台美民間情誼的最佳平台，透過這樣的活動不僅可提升台灣的國際能見度，更凝聚海外僑界向心力，「尤其看到超過2000位熱愛台灣、熱愛棒球的鄉親進場支持，我感到無比欣慰。」

球場外的Rose Garden園區化身台灣文化嘉年華，現場布置極富創意，入口處矗立巨型「台灣觀光大使-喔熊」氣偶，引得路過球迷紛紛合影打卡；多個攤位展示台灣特色小吃與文創商品，包括萬巒豬腳、香菇赤肉羹、南瓜籽酥與刈包等。

由台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars擔綱演出的開場表演，結合應援歌曲「南王之歌」與「氣蓋山河」帶動氣氛，展現台灣年輕世代的青春活力。成員妡0表示，自己去年是以觀眾身分參加，今年能站上MLB 舞台表演，「真的很感動，這是屬於台灣的驕傲」。首次演出的芃芃也分享：「雖然事前緊張，但最終成功完成表演，是我人生中最難忘的時刻之一。」Wing Stars並於活動後與當地孩童互動教學，以輕鬆有趣的方式傳遞台灣應援文化與熱情。策略長孫協志表示，「踏上MLB舞台，對啦啦隊員而言是難得的經驗，更希望把台灣的熱情與文化介紹給美國民眾。」

長榮航空自2018年起即為天使隊贊助商，透過MLB電視轉播將品牌與台灣形象推廣至全美。長榮美洲副總經理蘇偉仁表示，「美國人熱愛職業運動，透過棒球比賽，我們可以快速切入主流市場，也讓台灣在世界舞台上更具能見度。」「天使隊台灣日」不僅讓海外僑胞慰藉鄉愁，也讓美國主流社會進一步認識台灣文化。這項活動是連續第三年舉辦，橙縣台灣傳統周則邁入第20周年，僑界盼藉由此平台讓第二、第三代台裔青年深入參與文化傳承。

首次受邀赴美演出的「光興閣掌中劇團」帶來台灣布袋戲的精采演出，現場觀眾被這項傳統藝術的魅力吸引，掌聲與喝采不絕於耳。劇團以創新的燈光音效與原創劇碼，讓觀眾認識台灣布袋戲的文化價值與藝術內涵。

為推廣數位僑務服務設有「i僑卡」攤位，提供現場申辦及抽獎活動。僑民只需掃描QR Code填寫表單，即可兌換紋身貼紙並參加轉盤抽獎，獎品包括手機吊繩、手機支架、國慶漁夫帽、野餐墊與文創印章等480份，吸引眾多民眾參與。活動由橙僑中心、TCCOC及FASCA協力推動，展現海外年輕世代對家鄉文化的傳承與參與。