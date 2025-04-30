關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

何先生從中國進口外賣餐盒的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅戰而陷入兩難窘境。（記者劉子為/攝影）

「新的貨櫃一直不到，倉庫就快空了。」在蒙特利公園市 經營外賣餐盒的華人批發商Gary何語帶焦急地說。他的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅 戰而陷入進退兩難的窘境。「一邊是客戶催貨，一邊是貨來不了，誠信經營不能哄抬物價，還得交倉租、發薪水，小生意真的撐不下去了。」

何先生從中國大陸進口各類中餐外賣餐盒，再將貨品批發給南加地區眾多中餐館，倉庫位於蒙市。他表示，疫情後餐飲需求回溫，他便著手經營餐盒批發，也招募了業務員到處開發客戶。生意好不容易穩定下來，卻在近期因為關稅急升至145%而遭遇多重打擊。

「我們的產品原本從中國自家工廠來貨，那邊技術成熟、價格低。但現在因為高關稅帶來的不確定性，對接的中國工廠幾乎全面停產，因為一旦開機就得24小時不停，如果批量商品不能出口，反而造成更大損失。」他解釋，生產這類食品級外賣盒需要高度清潔環境與穩定技術，一旦機器停轉，就需要大量人工清理，成本高、流程也複雜。」

除了製造受限，物流也亂成一團。「以前從深圳出貨到洛杉磯大概20天，現在等一個月、甚至三個月都可能拿不到貨。」何先生指出，中國目前貨運船班因整體貨量不足，運輸公司往往要等湊夠貨才能發船，有時候十艘船裡才抽出一艘實際啟航。

何先生也曾考慮批發越南 或馬來西亞生產的餐盒，但現實不容樂觀。他指出，「這些國家的工廠不具備成熟和先進的技術，也缺乏對應的配方和模具。這不是買一台機器就能做出來的。」他補充，相關產品的製程需要工程師長期駐廠、掌控品質，短期內無法達到中國工廠的標準。

至於直接採購美國本地生產的產品，何先生直言，美國本地工廠幾乎不與小型批發商合作。「那些大型工廠的產能早就分配給幾家大客戶了，我們這種中小批發商根本沒機會下單。」

因為關稅政策充滿不確定性，何先生只能謹慎規畫，每周原本預定進口六個貨櫃，現在縮減至一到兩個。他透露，4月10日進口的兩個貨櫃已適用145%的關稅，「本來10美元的貨，稅後變成25美元，再加船費、人工費，成本上漲很多。我們本身賺的是薄利，現在近乎是倒貼。」

受限於不穩定的供應鏈，何先生的存貨有限，目前只能使用配給制，依客戶一周使用量配給。「就像好市多賣雞蛋一樣，每人限兩盒。我怕給太多，萬一沒貨怎麼辦？」此外，何先生表示也不會因為當下供不應求而哄抬價格，因為他認為誠信經營最重要。