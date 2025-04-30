我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

記者劉子為／蒙特利公園報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
何先生從中國進口外賣餐盒的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅戰而陷入兩難窘境。（記者劉子為/攝影）
何先生從中國進口外賣餐盒的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅戰而陷入兩難窘境。（記者劉子為/攝影）

「新的貨櫃一直不到，倉庫就快空了。」在蒙特利公園市經營外賣餐盒的華人批發商Gary何語帶焦急地說。他的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅戰而陷入進退兩難的窘境。「一邊是客戶催貨，一邊是貨來不了，誠信經營不能哄抬物價，還得交倉租、發薪水，小生意真的撐不下去了。」

何先生從中國大陸進口各類中餐外賣餐盒，再將貨品批發給南加地區眾多中餐館，倉庫位於蒙市。他表示，疫情後餐飲需求回溫，他便著手經營餐盒批發，也招募了業務員到處開發客戶。生意好不容易穩定下來，卻在近期因為關稅急升至145%而遭遇多重打擊。

「我們的產品原本從中國自家工廠來貨，那邊技術成熟、價格低。但現在因為高關稅帶來的不確定性，對接的中國工廠幾乎全面停產，因為一旦開機就得24小時不停，如果批量商品不能出口，反而造成更大損失。」他解釋，生產這類食品級外賣盒需要高度清潔環境與穩定技術，一旦機器停轉，就需要大量人工清理，成本高、流程也複雜。」

除了製造受限，物流也亂成一團。「以前從深圳出貨到洛杉磯大概20天，現在等一個月、甚至三個月都可能拿不到貨。」何先生指出，中國目前貨運船班因整體貨量不足，運輸公司往往要等湊夠貨才能發船，有時候十艘船裡才抽出一艘實際啟航。

何先生也曾考慮批發越南或馬來西亞生產的餐盒，但現實不容樂觀。他指出，「這些國家的工廠不具備成熟和先進的技術，也缺乏對應的配方和模具。這不是買一台機器就能做出來的。」他補充，相關產品的製程需要工程師長期駐廠、掌控品質，短期內無法達到中國工廠的標準。

至於直接採購美國本地生產的產品，何先生直言，美國本地工廠幾乎不與小型批發商合作。「那些大型工廠的產能早就分配給幾家大客戶了，我們這種中小批發商根本沒機會下單。」

因為關稅政策充滿不確定性，何先生只能謹慎規畫，每周原本預定進口六個貨櫃，現在縮減至一到兩個。他透露，4月10日進口的兩個貨櫃已適用145%的關稅，「本來10美元的貨，稅後變成25美元，再加船費、人工費，成本上漲很多。我們本身賺的是薄利，現在近乎是倒貼。」

受限於不穩定的供應鏈，何先生的存貨有限，目前只能使用配給制，依客戶一周使用量配給。「就像好市多賣雞蛋一樣，每人限兩盒。我怕給太多，萬一沒貨怎麼辦？」此外，何先生表示也不會因為當下供不應求而哄抬價格，因為他認為誠信經營最重要。

何先生表示，最令他無奈的是關稅變化劇烈且毫無預警，政府目前並無補償機制，關稅變動全由商家承擔。「我們又不是大企業，根本沒辦法轉嫁成本，只能撐著。除了我們，大米、醬油進口商也都快撐不住了。」

何先生指出，中國製造的外賣餐盒技術先進、物美價廉，東南亞工廠暫時無法生產出同質量...
何先生指出，中國製造的外賣餐盒技術先進、物美價廉，東南亞工廠暫時無法生產出同質量產品。（記者劉子為/攝影）

關稅 蒙特利公園市 越南

上一則

與無證夫同進退 美籍女自願離境安家墨西哥：感覺背叛美國

延伸閱讀

「新興市場教父」墨比爾斯說抱緊95%現金 如此操作因應關稅戰

「新興市場教父」墨比爾斯說抱緊95%現金 如此操作因應關稅戰
川普恐嚇 關稅將「屠殺」不在美國生產的車廠

川普恐嚇 關稅將「屠殺」不在美國生產的車廠
美元全面上揚 受川普汽車關稅減徵所提振

美元全面上揚 受川普汽車關稅減徵所提振
「中國活該」 川普：關稅他們自己會吞下

「中國活該」 川普：關稅他們自己會吞下
保時捷下修獲利展望 因川普關稅和電動汽車市場放緩

保時捷下修獲利展望 因川普關稅和電動汽車市場放緩
歐企財報 警鈴大作

歐企財報 警鈴大作

熱門新聞

近日一對持有綠卡的華裔夫婦離境三周，如海關時被警告出去太久。（示意圖，美國海關和邊境保護局／Mani Albrecht攝影）

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

2025-04-24 19:30
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

2025-04-25 13:11
不成為好市多會員還是有辦法購買其商品。（美聯社）

不是會員 也有方法蹭Costco好康

2025-04-24 22:17
麥當勞5月5日推出新品：McCrispy Strips。（麥當勞）

麥當勞重磅回歸 這款美味成永久菜單新星

2025-04-25 18:03
洛杉磯一名土生土長的女律師收到國土安全部郵件，要求她立即離境。（KTLA）

洛杉磯土生土長女律師被要求離境 結局是這樣

2025-04-25 17:30
美領事官員阻止外國遊客通過「生育旅遊」濫用移民制度。（美國駐華大使館X平台）

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

2025-04-27 16:22

超人氣

更多 >
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來