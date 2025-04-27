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屋頂清洗 高壓硬洗恐傷瓦片 軟洗受歡迎

記者楊青／洛杉磯報導
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屋頂清洗有「硬洗」與「軟洗」之分，高壓硬洗往往會傷害瓦片和瀝青屋頂，千萬要小心。圖為專業清潔技工在清洗屋頂。（記者楊青／攝影）
屋頂清洗有「硬洗」與「軟洗」之分，高壓硬洗往往會傷害瓦片和瀝青屋頂，千萬要小心。圖為專業清潔技工在清洗屋頂。（記者楊青／攝影）

屋頂清潔技工表示，屋頂清洗有「硬洗」與「軟洗」之分，高壓硬洗往往會傷害瓦片和瀝青屋頂，千萬要小心。

影音來源：記者楊青

青苔、藻類、黴菌和其他有機物等，長期附著在瓦片和屋頂上，使用肥皂和水難以去除，需要專業清潔，避免微生物短時間內重複生長。屋頂清潔技工Leo Torres介紹，「硬洗」是通過高壓水槍衝洗屋頂，「軟洗」則是非壓力、使用綜合清潔劑的清潔方式，低壓方法通常比高壓清洗更受歡迎。

屋頂清潔專業人員介紹，高壓水流往往會損壞瓦片，並沖走反射紫外線的保護顆粒。不少房屋的瓦片經過數十年日曬雨淋，一旦遭遇高壓水衝擊，很可能造成嚴重破裂。而瀝青屋頂製造商協會（ARMA）更是嚴格規定，絕對不能使用高壓清洗機清洗屋頂瓦片，這會違反保固範圍；此外，如果瀝青屋頂經過高壓沖洗，會使屋頂更容易受損，保險公司可能會撤銷保險單。

屋頂製造商建議使用軟洗，也就是使用含有殺菌劑和氧化劑的專門化學清潔溶液清洗屋頂，這些清潔劑在接觸瓦片和屋頂時，能殺死100%的細菌和黴菌孢子，不會損壞石板、磚塊、金屬和瀝青瓦。

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