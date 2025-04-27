屋頂清洗競爭激烈 叫價4400元850成交

完成屋頂清洗後，清潔技工使用無人飛機高空拍攝屋頂狀態。（記者楊青／攝影）

清洗屋頂，保潔公司從4400美元叫價，到最後850美元成交，並非天方夜譚。

格蘭杜拉華人 李先生表示，這個價格的巨變，就發生在他身上；清洗屋頂行業目前競爭之激烈，可見一斑。

影音來源：記者楊青

貨比三家是首要。李先生表示，雖然保險 公司給他的期限只有三個月，但他還是比較了多家清洗屋頂公司，包括服務品質、清潔方式、消費者評價和價格。4000呎的兩層房子，第一家開價4400元，雙方你來我往迅速下降到1850元，該公司號稱橙縣最大保潔公司之一；第二家開價3500元，商量後願意降價到2000元；第三家為一家亞裔 小公司，直接開價1850美元，一口價，沒有商量餘地。

李先生說，在交涉的過程中，三家公司都急於知道保險公司給的期限，而且希望馬上敲定清洗合約。「但我不著急，」李先生說，他告訴對方三天內會做決定；同時明確告訴各家公司，會貨比三家，希望對方給出最實在價格。

耐心等待是談判好籌碼。李先生表示，三家公司三天都沒有更多消息。事實上他心裡已敲定1850元那一家，雖然相比起來它不是最理想，但現在物價飛漲，各種開銷都大，還是能省就省。但他萬萬沒想到，就在最後一天下班前兩個小時，他接到了原本出價4400元的那家保潔公司經理電話，表示非常希望得到李先生的生意，可以降價到1200元，該經理最後表示，因為他的職位較高，還可以提供更多讓利，最低價為850元。

雙方馬上成交。第三天，該公司派來清潔技工，在李先生的屋頂前後工作五小時，還額外免費清洗李家所有的一樓玻璃窗，最後用無人飛機空中照相，向保險公司提供屋頂清洗前後的對比照片。

「我的感動和感謝，就是將這家公司推薦給更多朋友。」李先生表示，清洗屋頂這一行目前競爭之激烈，可見一斑。