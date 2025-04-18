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在職期間從401(k)提現？財務規畫師「這麼說」

編譯陳盈霖／綜合報導
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要動用401(k)資金或改變計畫前，最好諮詢財務顧問。（取自CBS電視台畫面）
要動用401(k)資金或改變計畫前，最好諮詢財務顧問。（取自CBS電視台畫面）

NewsNation報導，儘管民眾可以在工作期間，提前從401(k)帳戶中提取資金，但一般來說並不建議這麼做，通常此舉會面臨罰款，但也有些情況可豁免10%的罰金。認證財務規畫師拉瑟姆（Andrew Latham）告訴InCharge Debt Solutions，從401(k)借錢可能是個誘人選擇，因它能快速提供資金且無需信用檢查，然可能對長期退休儲蓄造成影響，應審慎考量。

●我可在退休前提取401(k)資金嗎？

技術上是可以的，但僅限於某些情況。根據Empower，若符合以下條件，可從工作場所的退休計畫中提款：去世或突然失能、計畫被終止且未被其他方案替代、年滿59歲，或歷經財務困難。若未滿59.5歲，通常不能從401(k)計畫提前提款，即使能提款，也需支付罰金與稅金。

●提前提取401(k)資金的罰款為何？

通常若提早提取資金，根據Empower，可能需支付以下費用：根據邊際稅率（marginal tax rate）計算的聯邦所得、提取金額的10%罰款與相關州所得稅。例如，若年收入為7萬5000美元，從401(k)中提取2萬5000美元，將需支付5500美元聯邦所得稅與10%罰款，也就是2500美元，最後實際僅能拿到1萬7000美元。此外，還需根據所居住的州支付州所得稅。

●我可提前領取401(k)資金而避免支付罰款嗎？

根據Empower，以下情況可避免10%罰款，然仍需支付應繳納的聯邦或州稅：

生育或領養孩子：在這種情況下，每次符合條件的生育或領養時，可領取最多5000美元支付相關費用。失能或是去世者401(k)受益人。因聯邦宣布的災難失去收入：這種情況下最多可提取2萬2000美元。處於家庭暴力情況：最多可提取1萬美元或帳戶餘額的50%，以較低者為準。

有個人或家庭緊急情況：每位擁有401(k)的個人每年可提取最多1000美元應對此類狀況。有未報銷的醫療費用，且超過稅後年收入的7.5%。在軍隊服役並被徵召入伍。年滿55歲或之後辭職。

●在職期間提取401(k)現金

某些雇主不允許僱員在受僱時，從401(k)帳戶提取現金，需向計畫管理公司查詢相關細節。根據雅虎財經（Yahoo Finance），通常有以下選擇：

(1)401(k)貸款：可一次性提取部分收入，並通過工資支付本金和利息並補充資金。有些雇主允許員工遇到某些財務困難時提款，但也有些雇主允許借款購屋、租車或支付其他大額費用。

(2)經濟困難提款：在歷經困難時可提取資金，如避免房屋被銀行沒收或支付頭期款，但若選擇此情況提款，六個月內將無法向該計畫繳款。

(3)在職分配：將資金轉入個人退休帳戶（IRA）等，但這可能會帶來更高費用。

所以在對401(k)或其他退休計畫做決定前，最好諮詢財務顧問。

401(k) 退休 貸款

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