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川普稱哈佛是個「笑話」不滿足要求 將喪失國際生招收權

川普政府擴大撤銷國際生簽證 多校提供援助受波及學生

洛杉磯訊
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川普政府近期擴大撤銷國際學生簽證，橙縣至少三所高校學生受影響，引發大眾關注。（ktla5電視台畫面）
川普政府近期擴大撤銷國際學生簽證，橙縣至少三所高校學生受影響，引發大眾關注。（ktla5電視台畫面）

川普政府近期擴大撤銷國際學生簽證行動，已波及南加橙縣至少三所院校，包含富樂頓州大（Cal State Fullerton）、查普曼大學（Chapman University）與爾灣加大（UCI）。多名持合法學生簽證的國際學生，在未獲事前通知情況下，因不明「國安理由」遭吊銷簽證，被迫離境或中斷學業。校方與法律界質疑聯邦政府是否逾越程序正義，並警告此舉恐損害美國高等教育的國際聲譽。

加州州立大學（California State University）系統統計，截至15日，富樂頓州大已有四名持F-1或J-1簽證的國際學生簽證遭聯邦政府撤銷，且事前未通知校方。該校發言人馬希（Michael Mahi）表示，校方已主動與受影響學生聯繫，並透過與州大系統合作的第三方機構提供法律諮詢服務，協助學生了解法律選項。

富樂頓州大有近4萬4000名學生，其中約6％為持學生簽證的國際生。一名富樂頓州大學生表示，他的同學僅因選擇來美讀書、追求夢想，就在無預警下被迫離境，實在難以接受。另一名學生則表示，她對此事件感到震驚與悲傷。

查普曼大學（Chapman University）同樣面臨類似情況。該校代理教務長普菲弗（Glenn Pfeiffer）11日在教務會議中證實，已有三名國際學生的簽證遭撤銷，其中包括一名博士後研究員。普菲弗指出，國務院依法擁有撤銷簽證的權力，尤其在其認為可能涉及國家安全威脅時，校方無法得知具體原因，導致應對困難。

查普曼大學官網資料顯示，該校約有1萬名學生，其中約5％為來自60國的國際學生。該校國際學生事務主任容森（Sarah Johnson）表示，學校正為受影響學生提供支援，但為保護當事人隱私，未公布其國籍或具體身分。

爾灣加大校長吉爾曼（Howard Gillman）7日發表聲明，指校方透過學生與交流訪客資訊系統（SEVIS）發現，有少數國際學生與應屆畢業生的簽證遭撤銷。雖未公布人數，但強調這些學生並未涉校園紀律事件，且校方正就個別情況提供支援。

據KTLA電視台與「TimesOC」等媒體報導，此波簽證撤銷行動，被視為川普政府收緊移民政策一環。國務院曾表示，目的是防止與恐怖組織有關人士入境，參議員魯比歐（Marco Rubio）公開表態支持，稱「不會讓激進分子踏入美國國土」。但多起案例顯示，簽證遭吊銷者，有些僅涉輕微違規，如超速或酒駕。

學生簽證 爾灣加大 國務院

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