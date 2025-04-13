驅逐非法移民 年長亞太裔態度強硬 60歲以上支持率過半

最新民意調查發現，針對美國應如何處理大規模驅逐出境議題，亞太裔美人不同年齡層群體，存在尖銳的世代分歧。(取自AAPI Data官網)

根據一項新民意調查發現，針對美國應如何處理大規模驅逐出境議題，亞太裔不同年齡層群體，存在尖銳的世代分歧。年長的亞太裔民眾、其中許多人本身就是移民，對非法入境 者，持更強硬立場。

美聯社報導，這項由「亞太裔數據研究機構」(AAPI Data)與「美聯社-NORC公共事務研究中心」最新發布調查顯示，僅有20%的30歲以下亞太裔成年人支持驅逐所有非法居住在美國的移民；60歲以上的亞太裔成年中，支持驅逐所有非法移民 的比率，則高於半數。年輕亞太裔民眾比一般民眾更不贊成對移民議題採取強硬立場；年長的亞太裔成年人，則比年長的一般美國民眾更有可能支持大規模驅逐出境。

「亞太裔數據研究機構」執行主任、柏克萊加大研究員瑞馬克瑞斯南(Karthick Ramakrishnan)表示，經歷了充滿移民與邊境議題強硬的選舉年之後，包括亞太裔社區在內的民眾皆認為，美國無力提供非法移民資源。但是，年長與年輕亞太裔成年人針對當局處理移民議題的看法存在相當大分歧。

瑞馬克瑞斯南表示，一般認為，年紀較長的亞裔其中許多人在美國以外地方出生，在移民議題可能更加開明，因為他們更接近移民經驗。但是，數據顯示，年紀較長的亞太裔成年人，可能早已忘卻自己的移民經歷，對非法入境者缺乏同情。較年輕的亞太裔民眾更有可能在美國本土出生，則希望針對非法移民議題採取更寬鬆態度。

民調顯示，年輕亞太裔成年人認為，大規模驅逐出境，並非優先處理議題。僅有約15%的30歲以下亞太裔成年人，認為驅逐非法居住在美國的移民應是聯邦政府的「首要任務」；60歲以上成年人中，約有40%認為驅逐非法移民是政府當務之急。

同時，年長亞太裔成年人對非法入境美國者持嚴厲觀點，特別是那些有犯罪紀錄的移民。約有九成的60歲以上的亞太裔成年人「略有」(somewhat)或「強烈」(strongly)支持驅逐非法入境且被判犯有暴力罪行的移民；約有七成年長亞太裔民眾，對非法入境且被判犯有非暴力罪行，例如商店偷竊或入室竊盜的移民，持支持驅逐的立場。

但是，僅有約三分之二的30歲以下亞太裔成年人，支持驅逐所有在美國非法居留並被判犯有暴力罪行的移民；約有四成支持驅逐被判犯有非暴力罪行者。

目前，移民議題是川普 的相對強項。「亞太裔數據研究機構」近來調查發現，約有一半的美國成年人同意他處理移民議題的方式。此與年長亞太裔成年人、對川普處理移民議題的看法一致。但是，約僅有三成的30歲以下的亞太裔成年人對川普的移民政策持整體正面看法。

民調發現，川普部分最強硬政策未獲年輕亞太裔認同，約僅有十分之二的30歲以下亞太裔成年人支持驅逐非法移民。