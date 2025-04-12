加州賞花聖地 2花園繽紛競艷 看貓咪檢票員 賞綠色生態展

位於橙縣新港灘附近的謝爾曼花園是當地隱藏珍寶。（記者張宏╱攝影）

花都開好了，來這裡賞花要先過貓醬檢票員這關！4月是加州 花卉盛開季節，除欣賞漫天野花，也可前往花園欣賞精緻修剪的時令花卉。南加有兩個特色春季賞花聖地，分別是位於拉肯亞達弗林楚奇（La Cañada Flintridge）的德斯康索花園（Descanso Gardens）和橙縣 的謝爾曼花園 (Sherman Library&Gardens)，其中謝爾曼花園檢票口常駐一隻灰貓，宛如檢票員一樣審視著來往遊客。

（影音來源：記者張宏）

位於橙縣新港灘附近的謝爾曼花園是當地隱藏珍寶，始於1955年，Arnold D. Haskell購買Norman苗圃的財產，他以導師和恩人M·H·Sherman的名字命名這座花園。花園占地2.2英畝，是一座精巧的植物仙境，遊客在售票處窗口還可能會偶遇一名灰色花紋貓咪「檢票員」，陽光好時它喜歡端坐在檢票窗口，懶洋洋搖著尾巴，神情嚴肅的看著來往遊客，彷彿在認真負責地執行重要職責。

遊客一進門，就會被碧藍游泳池周圍栽種的各式花卉所吸引，顏色鮮豔繽紛，引得人們駐足拍照留念，這是園方根據季節栽種不同的花卉組合。泳池旁邊是以當地食材為主的園內餐廳，假日總是人頭攢動。花園雖然不大，但是動線設計友好，寬闊的磚砌人行道蜿蜒穿過整個場地。花草植物種類豐富，在多肉植物園 裡有一棵85歲的加州胡椒樹，熱帶溫室內種植有蘭花、鳳梨科植物、蠍尾蕉和薑等。園內還有兩個小池塘，是拍照絕佳背景，尤其是錦鯉池，不僅有紅白相間的錦鯉，還有巴西龜。

現在是德斯康索花園櫻花和鬱金香綻放的季節，日本園內聚集四面八方來欣賞櫻花的人們。花園根據花卉種類設置不同的園區，大家可根據自己的體力和興趣選擇遊覽範圍。園內除賞花拍照，迷你小火車（The Enchanted Railroad）現已開放，每人需額外支付幾美元，就能坐著小火車暢遊。最近園內遊人如織，人們一邊欣賞美景聞著滿園清香，一邊坐在櫻花樹下看書或野餐小憩。

園內美術館正在舉辦達芙妮的衣櫥（Daphne' s Wardrobe）綠色生態展，展覽持續到6月1日，這是一場跨學科女性藝術作品展，展覽由Carole Ann Klonarides策劃，展出可穿戴服裝、攝影、雕塑、繪畫和紙上作品，與花園生態交相輝映，成為遊客打卡所在。