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南加華人春假組團看房潮 退休族掀「二度移民」風

記者楊青/洛杉磯報導
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從2015/2016年度開始，加州居民遷移人口連續八年「入不敷出」。（加州財政廳）
從2015/2016年度開始，加州居民遷移人口連續八年「入不敷出」。（加州財政廳）

高房價、高稅務、生活指數居高不下，加上近年愈發乾燥的天候導致相關開銷有增無減，南加州越來越多華裔退休和準退休人士計劃搬離加州，尋求性價比更高的晚年生活環境。

華人組團看房、為晚年「二度移民」做準備，成為今年春假特別一景。「我們家最後一個孩子今年夏天大學畢業，所以這個春假期間我們特別到外州看房子」，亞凱迪亞林女士表示，這些年身邊已有好幾位好朋友搬離加州，有的為孩子上學，有的是為工作，有的是退休之後二次移民，她和先生的計畫屬於後一種，「孩子大學畢業工作後，我們再無後顧之憂」，在她看來，空巢後晚年生活的最佳狀態就是自由自在，想住哪裡就住哪裡，想往哪裡搬家都不受約束。

林女士夫婦和一幫友人春假期間在美東和中部地區轉了一大圈，從民風淳樸的肯塔基、田納西，到歷史悠久人文豐厚的康乃狄克州、麻薩諸塞州和新罕布什爾州等新英格蘭地區，還轉了大山大水的維吉尼亞州和北卡羅來納州，「我發現幾乎所走地區的房屋性價比都比加州高不少」，她舉例說，自己在亞凱迪亞的房子4000尺左右，院大12000尺，十年前180萬美元買下，這個價錢在英格蘭地區的許多知名地區可以換成6000尺和幾英畝地的大房子，而且設計和用料都更好，其他的生活開銷也比加州低不少。

與林女士夫婦同行的聖迪瑪斯居民韓女士，則鍾情稅務輕稅的新罕布什爾州。她表示，因為孩子從加州到當地讀大學的緣故，她才注意到這裡是歐洲移民來美開發最早的區域之一，而且居然沒有個人所得稅，買東西也不沒有銷售稅。她算了一下，僅憑這兩項，與加州相比，她家如果搬來這裡，一年就可以節省好幾萬美元。

加州財政廳最新統計報告顯示，從2015/2016年度開始，加州居民遷移人口已連續八年「入不敷出」，遷出人口中退休人士占相當比例。2021/2022年度，約81萬8000加州人離開加州移居其他州，扣除同年將近25萬2000遷入加州的新居民，加州當年淨失34萬2000人，14萬3554棟房子失去主人。搬離加州的人數2023年雖然有所下降，但仍有超過69萬人離開加州遷往其它州，外遷人口比遷入的42萬2000人多出27萬人左右。其中洛杉磯縣2022/2023年度遷出人口居全州之冠，淨失7萬3000餘人。全國最新人口調查報告則顯示，德州、亞利桑納、佛羅里達、華盛頓和內華達州，是加州人二次移民選擇最多的前五州，最近年度收穫加州移民從10萬2442人至4萬8836人不等。

「對於我們來說，一無需考慮孩子上學，二無需考慮工作機會，我們只想找不受過多稅務捆綁壓力和安全壓力的地方輕鬆安度晚年」，過了春假已準備搬家的核桃市劉先生和太太表示，他們去年暑假已到處看房，劉太太表示，她晚年搬離加州的原因和她很多朋友不同，她從30年前來美留學畢業後就一直居住在南加州，她先生更是移民美國將近40年從來沒有長住過南加之外的其他地方，「所以我們特別渴望晚年到一個全新的地方生活。」劉太太笑言，加上實地考察之後，發現其他很多地方生活環境和性價比都高於加州，這家非搬不可了。

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