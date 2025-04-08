我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

華航春季特惠75折 旅台租車另有福利

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華航空（China Airlines）7日起推出春季優惠促銷活動，華航北美航點出發至亞洲各個大城市航班的機票有75折起的優惠。（圖／華航提供）
中華航空（China Airlines）7日起推出春季優惠促銷活動，華航北美航點出發至亞洲各個大城市航班的機票有75折起的優惠。（圖／華航提供）

中華航空（China Airlines）7日起推出春季優惠促銷活動，華航北美航點出發至亞洲各個大城市航班的機票推出低至75折優惠。活動從即日持續到4月27日，出發日為5月16日至11月30日期間，同時還可享受機上華航美食和買一送一台灣雙層觀光巴士福利。

華航北美限時推出促銷迎春活力價，邀民眾收藏亞洲四季之美。本次春季優惠促銷即日起至4月27日期間，舉凡購買於2025年5月16日至11月30日期間，自美國以及加拿大出發(含洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約以及溫哥華)至亞洲各大城市之航班，全航線、各艙等的標準（Standard）和基本（Basic）票價，全面七五折起，限時開賣。

同時華航聯手台北市雙層觀光巴士加倍優遊，台灣地理位置位於亞太地區中心優越性，及持美國或加拿大護照不需另外申請簽證的便利性，近來吸引許多北美旅客前往亞洲旅行選擇以台北（TPE）作為中轉站，民眾可藉此體驗在地特色小吃與當地文化之美，休憩片刻再飛往下段亞洲旅程，為旅行增添更多樂趣。

為提供旅客在台灣更豐富的旅程，華航獨家與e-go台灣租車旅遊集團合作，自即日起至2025年底止，提供持華航全球航線抵達台灣一個月內登機證，購買台北雙層觀光巴士一日券（原價台幣550元，約17美元），可享「買一送一」優惠，提供給旅客們更豐富的北市獨特文化體驗。

機上美食也是華航特色，華航4月起推出機上餐點新菜色，為旅客帶來高空味蕾新體驗，與華航長期合作的知名餐廳頤宮、米香、燈燈庵及陽明春天，紛紛端出主廚精心研發創作佳餚，呈現出不同風情的台灣美饌，期待征服旅人們的味蕾。

本次促銷特別為下半年開啟超值優惠，從賞春、乘夏、迎秋到戀冬，一年四季任悠遊。活動有部分優惠條件限制，詳情可登錄華航官網( www.china-airlines.com ) 、華航Facebook/Instagram粉絲專頁或各大旅行社。

觀光 加拿大 租車

上一則

亞洲航班失竊率高 馬泰印越最多

下一則

華人帶千元現金上機 遭賊用1元鈔掉包

延伸閱讀

1.57億 「麥塊電影」奪北美周末票房冠軍

1.57億 「麥塊電影」奪北美周末票房冠軍
華航新購10架空巴A350-1000 將投入北美與歐洲長程航線

華航新購10架空巴A350-1000 將投入北美與歐洲長程航線
暖心 華航宣布免費載運緬泰地區賑災物資

暖心 華航宣布免費載運緬泰地區賑災物資
段純貞牛肉麵 華航舊金山機場貴賓室吃得到

段純貞牛肉麵 華航舊金山機場貴賓室吃得到
旅客有福了 華航舊金山貴賓室晚餐供應段純貞牛肉麵

旅客有福了 華航舊金山貴賓室晚餐供應段純貞牛肉麵
華航買24架波音787 預計Q4交機

華航買24架波音787 預計Q4交機

熱門新聞

Elpais媒體報導，專家建議綠卡持有者返美時，不要簽署I-407表格。(記者邵敏／攝影)

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

2025-04-07 14:59
華人顧客被服務生追至門口強行討要更多小費。此為示意圖。（Unsplash.com）

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

2025-04-04 13:56
華女持刀與警方對峙，被當場擊斃。（洛杉磯縣警局）

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

2025-03-31 14:38
餐廳帳單包含18.5%的小費，但收據底部註明，如果顧客不滿意服務可取消小費。（KTLA5）

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

2025-04-01 14:55
好市多將在少數分店開設壽司吧。（好市多臉書）

好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水

2025-04-03 23:41
川普關稅政策恐影響汽車價格。（FOX電視台畫面）

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

2025-04-03 20:44

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商