對等關稅公布 專家：加州物價恐變更高 本質上相當於增稅

川普宣布對等關稅，專家認為，加州很快面臨更高物價，本質上相當於增稅。(取自CA.gov)

沙加緬度蜜蜂報報導，總統川普 （Donald Trump）2日宣布對所有進口美國產品徵收10%的「基準關稅 」，同時對部分國家徵收更高的「對等關稅」。他堅稱對外國商品施加新關稅，最終帶來「消費者價格下降」。然大多數經濟學家並不認同這點，且認為「加州 人很快面臨更高物價，本質上相當於增稅。」

當天川普在白宮玫瑰園，向藍領階級、國會議員和政府官員發表演說，稱這一天是「美國重新走向富裕的開始」。他指責其他國家長期損害美國經濟利益。

許多經濟學家認為，這些關稅（即進口商品稅收）將迅速衝擊美國消費者。史丹斯勞州大（CSU Stanislaus）商業經濟學教授索德門（Gokce Soydemir）表示，美國消費者將明顯感受供應和價格變化，因川普關稅一但生效，影響幾乎會在三個月內顯現，舊合約到期後，新合約將按照新關稅條件簽訂。他也指出，長期看來，國內市場競爭減少，產品品質恐下降。

洛杉磯加大（UCLA）安德森經濟預測中心（Anderson Forecast）將關稅政策列為發佈「經濟衰退警報」（recession watch）主要原因，可能標誌美國五年來首次經濟衰退。該機構經濟學家博爾（Clement Bohr）表示，關稅會直接推高生產與消費成本，物價上漲。以下是相關議題問答：

★那些商品價格會立即上漲？

洛杉磯SS Economics公司總裁孫宋文（Sung Won Sohn，譯音）指出幾類價格恐上漲的商品。電子產品：由於中國、南韓等進口電子產品變貴，美國消費者將支付更高價格購買手機、筆電、電視等，企業恐因成本上升減少技術升級，創新速度可能放緩。另外，美國高度依賴亞洲進口服裝與鞋類，關稅推高價格，影響消費者與零售商。

★車價真的會立刻飆升嗎？

孫宋文說，美國汽車製造商高度依賴進口零件，關稅將提高組裝成本，消費者購車將更加昂貴，甚至影響銷售。全國汽車經銷商協會在聲明中表示，關稅可能導致更多美國消費者無法負擔新車。加州聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）警告，川普關稅將推高加州乃至全美工薪家庭生活成本，對價格「穩定」構成威脅。

★這些關稅對美國家庭影響為何？

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）克勞辛（Kimberly Clausing）和勒福利（Mary Lovely）研究發現，川普關稅政策可能使中等收入家庭每年多支付1700美元額外成本。該研究假設對大多數國家徵收10%，對中國商品徵收60%關稅。美國稅收政策中心（Tax Policy Center）今年1月估算，若對加拿大與墨西哥徵收25%關稅，中等收入者年收入將減少約930美元。

★關稅是否等同增稅？

儘管川普稱「關稅好處超過痛苦」，然索德門認為，關稅最終會轉嫁至消費者身上，實際上是一種變相稅收。

★關稅是否影響利率？

間接影響恐存在。聯準會（Federal Reserve）預計今年稍晚降息，但若關稅推高通膨，可能會延遲降息，甚至加息。

★關稅會引發經濟衰退嗎？

加州經濟預測（California Economic Forecast）主任史奈普（Mark Schniepp）指出，目前經濟正處於不確定時代，包括白宮政府削減與打擊非法移民政策，都可能對經濟造成影響。他在3月報告中寫到，「許多人認為這些措施必要且符合『美國優先』原則，但它們將改變現狀，帶來經濟陣痛。這可能導致物價上漲，但也可能促使企業提高薪資吸引合法工人填補移民勞工短缺，進一步影響經濟成長。」