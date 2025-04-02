華人屋主注意 這些原因都可能遭不續保

保險公司給華人住家寄出的空中俯拍圖，屋頂和周邊樹木情況一目瞭然。（李先生提供）

加州 不斷漲價的房屋保險 最近又出了更多「幺蛾子」：屋頂長青苔，植物爬上陽光室，房屋周邊樹木太多林子太密，都可能被保險公司踢出去不續保。

洛縣格蘭杜拉(Glendora)李先生和家人最近被剛剛接到的保險公司通知嚇了一跳。保險公司稱其住家屋頂瓦片上有青苔。保險公司同時寄來的還有從空中俯拍的李先生家多個角度的屋頂情況。保險公司通知稱，李家房屋有多處自然災害隱患，需儘快處理；如果不處理，三個月後將不予續保。李先生表示，他家是1991年的房子，至今超過30年，屋頂有青苔不應該是現在才有的事，但這麼多年來從未被保險公司發難。

李先生接到通知後，特別到自己居住的社區和城市看了一圈，發現接近半數住宅屋頂上都不同程度地長有青苔。李先生聯繫自己的保險經紀後，兩人仔細研究了保險公司的圖片。保險經紀認為，根據他的經驗，保險公司所說的屋頂青苔事小，實際上更大的隱患是指爬上陽光室屋頂的爬藤植物，造成部分房屋屋頂被植物覆蓋。保險經紀表示，植物與房屋相連，通常被保險公司看作是火災的潛在風險，必須清理。

無獨有偶，當李先生將自己的情況在500人的鄰居社交平台上分享時，立即得到熱烈回應。一位鄰居表示，她不久前也接到保險公司通知，同樣是指出她家屋頂有青苔，必須清理，否則不予續保險。她和家人百思不得其解，不知青苔和火災有什麼關係，認為是保險公司找藉口漲價，一氣之下另找保險公司，「結果保費 上漲幾乎一倍，氣是解了，但非常不划算。」

家住格蘭杜拉隔壁的龍先生則表示，他兩個月前也接到保險公司通知，說他家屋頂有青苔，同時說他家的樹木離房屋太近，三個月如果收不到改善報告，將不予續保。龍先生表示，所幸自己有不少保險業的朋友，收到通知後他立即請教友人。按照友人指點，他請屋頂清潔專業公司使用高壓噴槍清除了屋頂青苔，同時給屋頂上藥殺菌，防止微生物捲土重來，為保險起見，他還將自家的屋頂重新噴漆，「就像新的一樣」。報告和清理前後對比照片寄給保險公司，果然不但沒有被踢出去，保險也沒有漲價。

李先生表示，現在他已清理屋頂上全部的爬藤植物，看看保險公司下一步怎麼說。

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