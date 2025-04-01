老師春假帶學童出國 人疲馬困考慮多

帶學生鄉間騎行，拜訪農家。（劉榮文提供）

綻放在春暖花開季節的春假，是很多學生和孩子一年中第一個最開心的長假，美景美食，游山玩水，學習與體驗，但帶隊老師們的操心和辛苦，卻少為人知。

「春假正是一年中各種細菌病毒萌發的季節，帶孩子們旅行，尤其去往國外，從吃飯到走路，從喝水到防蚊防蟲，都要操心」，目前正帶著學校的孩子們在新加坡 和印度尼西亞旅行的南加州 中文教師學會會長、洛杉磯 哈佛西湖（Harvard Westlake School）學校中文部主任何斌表示，就連上飛機，孩子們都需要提前辦妥家長放行證，才能順利出關。 劉榮文教授（左一）帶學生們前往峇里島體驗生活，與當地人成了好朋友，受邀享受傳統大餐香料拌肉椰絲菜。（劉榮文提供）

何老師此次春假帶一大班孩子出國「職業探險之旅」，走訪當地多家公司和企業，單程就要飛將近20小時，一位老師負責五個孩子。他表示，帶學生出國最重要就是安全和健康。出行前幾個月就對學生健康狀況摸底，比方說哪個學生對哪些食物過敏，飲食有何禁忌，平常是否使用處方藥等等，在安排食宿時才能心中有數。他說，長途旅行加上每天大量的活動，人疲馬困，抵抗力變弱，所以飲食更要注意，盡量去避免生冷食物。

何老師說，他們出發前要求每位學生跟家長準備一個小藥箱，包括頭疼腦熱、止拉滯瀉、甚至常見的咳嗽的藥。孩子們之間相互借藥和藥物分享絕對禁止。老師們也同時會為孩子們準備急救包，包括常見藥品和急救用品，統統都有，有備無患。 哈佛西湖學校老師春假帶孩子們出國旅行，備足了各種急救藥品。（何斌提供）

他表示，在洛杉磯機場出發時，每位同學都自覺戴上了口罩，多位同學表示，為了下飛機之後能夠開心玩，他們絕對不能生病。

東洛杉磯社區學院世界語言系中文及中國文化教授劉榮文，也多次在春假和暑假帶學生團前往國外交流學習和體驗生活，他表示，帶學生團比帶自己的孩子更費心，但準備做得好，麻煩就少，大家玩得更開心，所以旅行的每一天都要對學生們耳提面命，讓大家牢記「平安第一」。

劉榮文表示，他的經驗是盡量避免在已知的疫區旅行，如果非去不可，一定要事先打好預防針，帶足相關藥品。行前買好旅行險也非常重要，包括交通事故、臨時生病，甚至重大意外事故，旅行險將會起大作用。

他說，在海外旅行最常遇到的就是食物和水土不服，尤其是長期在美國生活的孩子，水土不服的情況尤其常見和嚴重，對不太熟悉的食物，不要一下子吃太多；對於從來沒有吃過的有可能容易引起過敏的食物更要小心，淺嘗即止，讓人體有慢慢適應的過程。每個學生對自己的身體狀況最瞭解，出門旅行一定要帶夠常用藥和處方藥，因為國外人生地不熟，可能找不到相關的替代藥物，非常麻煩，也危險。

劉榮文表示，除健康外，人身安全同樣重要，連走路都要小心，一些地方可能會路面嚴重坑窪或突然出現臺階的路況，注意看路，不要跌倒摔倒。交通安全更要當心，眼觀六路非常重要。