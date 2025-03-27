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春假旅遊內捲 華人旅行業各出奇招

記者張宏/洛杉磯報導
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海鷗假期推出不同天數的西北新疆遊。（海鷗假期提供）
海鷗假期推出不同天數的西北新疆遊。（海鷗假期提供）

華人春假全家出遊，華人旅行業者「捲」（意指同行競爭激烈）起來！根據客人需求，推出多樣旅遊產品，如周邊一日遊的邊邊遊、區域精品小團和中國內地高端特色團吸睛。

縱橫集團的CEO Richard Sun表示，他們今春特別注重「精品小團」，縱橫集團與海鷗假期聯合打造的全新子品牌Juicy Premium，用精品重新定義小團標準，越來越多中國遊客對小團需求增長，使得高品質小團產品成為市場趨勢。Juicy Premium用六大維度重新定義小團標準，從精緻小團到北美金牌導遊天團的全程深度講解，從三年內新款大空間車輛配備的智能車載設備，到攜程三鑽4.0+高評分酒店的嚴格甄選標準，每一處細節皆彰顯品質。全程景點入內陪同，從北美專業導遊技能大賽中選出最佳中文導遊團隊，更有隨到隨走的便捷機場接送、行前專屬說明手冊、旅途中無限供應瓶裝水、貼心提供熱水與茶包，讓舒適始終相伴。而每日精心定製的30秒朋友圈高光時刻，更是凝聚精彩瞬間，讓美好旅程銘記於心。

他說，美東、美西、黃石公園與加拿大班芙是他們的精品小團重點區域，涵蓋該地最受歡迎景點，無論是行程規劃、交通配置，還是酒店標準、導遊講解，每一個環節都經過嚴格篩選與精細打磨。精品團美東不超過12人，美西不超過13人，且所有產品均為兩人成團，保證出發。

同時，今年配合西雅圖和華盛頓特區櫻花盛開、配合尼亞加拉瀑布「霧之少女」號觀瀑船的春季開通，及黃石公園旺季到來，他們還推出另一個品牌「邊邊游」，專門針對廣大華人想到大城市周邊去深度看看、慢慢走走的需求。接送地點深入到華人居住區，方便他們參團，涵蓋親子、大自然、採摘等主題。同時贈送邊邊遊專屬旅遊護照，每集滿10個紀念章，將獲邀參加邊邊遊達人年度盛典。多日遊行程選擇入住景區酒店或權威網站評分7.0以上酒店，且無限量提供瓶裝飲用水，每天兩次糖果及零食分享時光。

海外遊歐洲和中國內地也是華人旅行推廣重點，如名人假期去年推出的瑞士火車夢幻之旅很受歡迎，今年再次推出5月至10月的12天10夜夢幻之旅，一路經過盧森、茵特拉肯特、遊覽蒙特勒、策馬特、盧加諾和聖莫里茨。乘坐經典的冰川特快、金色山口火車和伯爾尼納快車，穿越原始峰巒和湖泊，跨越高架拱橋和高山關口。

中國大陸的新疆、西藏和青海等地也是熱門地，海鷗假期推出不同天數的西北新疆遊，4月23日出發九天八晚價格兩人同房每人1330美元起（不含機票），涵蓋南疆經典景點天山天池等地，讓遊客體驗冰川、戈壁、荒漠和湖泊多樣地貌，同搭配特色美食如庫爾勒博斯騰湖全魚宴、喀什烤全羊和塔什庫爾乾縣牦牛肉火鍋等。

超值旅遊也有七天六夜2700美元的青藏火車風情遊，乘青藏列車翻越高原，飽覽世界屋脊壯美風光，在西藏還安排參觀色拉寺，欣賞藏僧精彩辯經，見識藏傳佛教獨特的修行文化。另外還有十天九夜的福建風情遊，足跡踏遍廈門、鼓浪嶼、南靖、泉州、武夷山和福州等地，深度體驗福建文化。

面對現在華人旅行社業者的「捲」，旅遊業者顧彬彬表示，不是「捲」，以前旅遊門檻太低，現在時代紅利消失，業者必須靠專業吃飯，且消費者旅行經驗日益豐富，不再單純滿足跟著導遊和打卡式旅遊，因此業者必須跟上客戶和時代需求。

延伸閱讀：

春假旅遊高峰 就在本周末

美東、美西、黃石公園與班芙是海鷗精品小團重點區域。（海鷗假期提供）
美東、美西、黃石公園與班芙是海鷗精品小團重點區域。（海鷗假期提供）

華人 黃石公園 冰川

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