婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為

美國移民局（USCIS）在X上表示，將打擊目標鎖定在那些為獲得綠卡福利而走捷徑實現美國夢的移民，敦促公民舉報婚姻詐欺行為。（美國移民局X帳號截圖）

美國移民 局（USCIS）20日在X上表示，將打擊目標鎖定在那些為獲得綠卡 福利而走捷徑實現美國夢的移民，敦促公民舉報婚姻詐欺行為，同時實施高額罰款。華人 移民律師表示，現在移民局迫於上層壓力，不管婚姻綠卡還是親屬移民，都要面試，且面試時間增加近十倍，呼籲申請民眾做好準備。

移民局在X上表示，婚姻詐欺損害移民系統的可靠性，僅僅為獲得移民福利而結婚是犯罪行為，可能導致驅逐出境、逮捕和巨額罰款。移民局嚴格審查基於婚姻的綠卡申請，任何詐欺跡象都可能危及未來與移民官面談的機會，並停止正在進行的申請。

「婚綠」很誘人，因為其提供一條相對快速獲得公民身分的途徑。但根據婚姻詐欺法第 1325(c) 條規定，任何人明知故犯、通過結婚來逃避移民法規定，將被處以不超過五年的監禁，或不超過25萬美元的罰款，或兩者並處。婚姻詐欺有三種，美國公民與非公民之間為換取現金或好處而結婚，其次是兩人都是故意假結婚，最後為獲得移民福利，一方配偶透過假裝處於真實的戀愛關係來誤導另一方。

移民局為此還推出一套匿名舉報移民詐欺行為的程序，以加強執法力度。使用者可在表格中填寫他們認為違反移民法的個人或公司具體信息，詳見https://www.uscis.gov/scams-fraud-and-misconduct/report-fraud。

華人律師最近也切身感受到移民局對婚姻綠卡和親屬移民收緊，律師許俊良表示，現在夫妻分開面談的愈來愈多，且面談時間也更長，多達三個小時以上屢見不鮮。面試時會詢問很多細節，當然只要是真結婚就不怕問。

律師劉莉莎表示，現在移民官面談量和時間大幅增加，以往幾乎不需要面試的親屬移民現在基本都要求面談。上周她陪一對父母去移民局進行I-485調整身分面談，其申請完全沒有任何疑點，屬於很常規案件，移民官態度很友好，但是處理問題並不寬鬆。以往都是15分鐘結束，現在進行兩個多小時，問題都很深入仔細。還有一個親屬移民案件，面試通知裡沒有寫申請人必須到場，結果面試當天要求和申請人出現，申請人幸好是在美國國內出差，通過視頻通話完成面試，不然就變得麻煩。還有父母移民之前有政策規定特定歲數以上無需打指紋，現在則要求打指紋。整個親屬移民時間也比之前變長，基本需要大半年到一年才能拿到綠卡。

劉莉莎說，婚姻面談方面也聽說移民官問得問題很仔細，甚至問一些不該問的問題。她建議面談時，盡量帶律師過去，如面試官詢問一些不該問的問題，律師在場能讓客人拒絕回答。政治庇護更是收緊，她一個客人政治庇護案件都已遞交10年，面試時間本來預訂兩個小時，結果花了7個小時，且還是讓客人回去等。 整個大環境如此，不管什麼移民類型都是收緊趨勢，大家要準備好。