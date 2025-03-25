萬丈懸崖無遮擋 華人洛杉磯最高峰坐纜車嚇壞

遊客乘坐古老纜車徐徐上行，就像一張絕美的明信片。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 最高峰禿頭山（Mount Baldy），最近雪景美不勝收，但要到達最高點需乘坐纜車。華人 日前嘗試這個交通工具登雪山，簡陋的裝備讓她「嚇掉半條命」，懸崖之間的纜車竟沒有安全帶，幾乎沒有任何遮擋，「這也太刺激了，美國的纜車為何如此簡陋？」但有經驗的玩家指出，其實它是簡單但不簡陋。

視頻來源：記者邵敏

華人Lin日前帶著孩子，與友人相邀前往Mount Baldy雪山，之前就聽說搭乘纜車到達山頂，是該景點的知名項目之一。但見到纜車時，Lin嚇到了，「完全開放式，狹窄的木板椅子加幾根鐵桿，就組成一部纜車。」這位華人媽媽最初想像，纜車應是封閉式的玻璃車廂，「就像中國大部分景點的那種纜車一樣，可以坐在車裡欣賞風景。」

盡管設備簡陋，但山谷間雲霧繚繞、白雪皚皚，遊客乘坐古老纜車徐徐上行，就像一張絕美的明信片，Lin被眼前美景吸引，決定嘗試一番。纜車費用每人30美元，兒童身高需在40英寸以上，「纜車循環上下山，經過身邊時不停留，工作人員抱著女兒上車，我也緊跟著坐上去。」

根據這位華女的陳述，坐上纜車的一剎那，她心跳加速，因為纜車竟沒有安全帶，坐在上面毫無遮擋，雙腿懸掛在空中，「感覺稍不留神就會掉入萬丈懸崖。」更讓Lin害怕的是，身邊還坐著年幼的女兒，她緊拽著孩子的手大聲呼叫「怎麼沒有安全帶。」前一部車上的朋友回頭提醒她，拉下頭頂上的鐵桿，原來這就是唯一的防護措施，擋在身體前面。

「就在欄桿尚未拉下的十幾秒間，我真的腦回各種可怕的場景。」不過Lin回憶說，等情緒安定後，她又開始為眼前美景著迷，雪山峽谷盡收眼底，纜車緩緩上升，將乘客帶向雪山之巔，「可以看到山谷間，很多滑雪愛好者從雪道上飛馳而下，他們的勇敢也鼓勵我。」

這是Lin第一次在美國體驗雪山纜車，身後雲霧繚繞，開放式的纜車，讓人與大自然親密接觸，確實難得體驗。但她也納悶，為何美國纜車如此簡陋，「與中國的設施完全不能比。」同時，她也質疑這種簡陋纜車的安全性，「我一路緊拽著扶手，還看到遊客的帽子、手套都掉落在山谷間。」

關於Mt. Baldy的纜車，相關介紹指出，纜車由Mt Baldy Ski Resort運營，雖沒有配備安全帶，但經過嚴格的風險評估審核，纜車運行速度適中，路線精心設計，確保乘客安全。Lin建議乘坐纜車前，詳細閱讀安全須知，有些心理準備，「起碼知道需要拉下扶手，才不會像我一樣嚇壞了。」