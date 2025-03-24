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野火後開發商抬價買災區土地 艾塔迪那憂小鎮風情不保

編譯陳盈霖／綜合報導
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伊頓野火後，已有開發商捧著現金抬價購買居民燒毀的土地。（取材自KTLA 5）
伊頓野火後，已有開發商捧著現金抬價購買居民燒毀的土地。（取材自KTLA 5）

NBC電視台報導，伊頓火災（Eaton Fire）濃煙剛散去，被燒毀房屋的焦土上，便開始出現「艾塔迪那不賣」（Altadena was not for sale）的標語牌。然而，在大火吞噬洛杉磯市中心以北的山麓社區，燒毀超過9400座住宅和1萬4000畝土地一個月後，第一塊空地已用現金55萬美元售出，比開價高出10萬美元。

根據非營利組織綠線住房基金會（Greenline Housing Foundation）創始人兼總裁舒柏（Jasmin Shupper）提供的清單，截至目前，受火災重創的艾塔迪那已售出的14處房產中，至少有7處被開發商或投資客購買，包括幾位來自國外的買家。她表示，這些均為「全現金交易」。

住房專家和社區成員擔心激烈的競爭，可能會擠走那些想恢復艾塔迪那小鎮風情和多元化的長期居民，然隨著腰纏萬貫，對該地區歷史了解甚少的買家蜂擁而至，艾塔迪那的願景堪憂。房屋在大火中燒毀的卡爾（Darrell Carr）說︰「對我們來說，金錢不是一切。我們只擔心到時只會看到一堆新建的制式房屋，艾塔迪那魅力消失。」

為避免此情況，綠線住房基金會開始替流離失所的艾塔迪那居民提供長期臨時住房，並展開購買燒毀土地的談判。舒柏表示，本月早些時候，基金會以52萬美元購買一處房產，目前正與幾位賣家討論。該基金會實際上成了一個「土地銀行」（Land Banks）。巴沙迪那（Pasadena）律師德拉佩札（Remy De La Peza）形容這是一種用於迅速和緊急收購土地的機制，以防止土地被私人企業收購。

亞特蘭大（Atlanta）、聖路易斯（St. Louis）和克里夫蘭（Cleveland）等城市已建立土地銀行，供當地非營利組織、社區團體和可負擔住房開發。「將土地留在銀行中，給我們時間思考艾塔迪那應該是什麼樣子」德拉佩札說。

對那些失去靈魂般街區的家庭來說，決定是否重建是下一步艱難選擇。許多人希望艾塔迪那能保持原貌，吸引藝術家工作室、小型馬場和家庭商店的傳統風格。在今年1月大火摧毀當地前，這個擁有約4萬2000居民的社區，是創意人士和無法負擔洛杉磯其他地方住房者的多元避風港。它是洛縣在民權時期唯一未受「紅線政策」（redlining）影響的地區之一，替非裔提供難得機會購買房產，建立財富。

艾塔迪那有色人種占總人口一半以上，27%為西裔，18%非裔，非裔住房擁有率超過80%，幾乎是全國平均兩倍。根據洛杉磯加大（UCLA）對火災影響的研究，有超過60%的非裔家庭位於燒毀區域內，非非裔家庭為50%。艾塔迪那近半數非裔家園被大火摧毀或受損，非非裔為37%。

對許多居民來說，房地產市場已超出可負擔範圍，現在正似乎超越火災前價格。根據Realtor.com，2019年至2023年，艾塔迪那房價中位數超過100萬美元，美國人口普查（U.S. Census）顯示的收入中位數為12萬9123美元。

當地房地產經紀哈里斯（Brock Harris）賣出伊頓火災後第一處艾塔迪那房產，他預估新房銷售價格將接近200萬美元。他的首筆交易收到數10份現金報價，目前有5個新的房產上市，其中3個進入成交過程，全部現金報價。他認為選擇出售土地的居民「純粹出於經濟考量」。他說，重建是非常昂貴的工程，並不是人人都能負擔。

艾塔迪那居民，房地產經紀法拉（Michael Farah）表示，一位鄰居2023年購屋，但最近以比開價40萬美元現金價格出售了空地，僅10天就成交。他說，鄰居考慮重建，但使用防火材料（混凝土和鋼材等）高昂成本，成為決定性因素。卡爾坦言，儘管住在歷史悠久的西班牙風格家園超過25年，但重建「的確需深思熟慮」。

非裔 洛杉磯加大 房地產

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