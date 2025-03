野火後開發商抬價買災區土地 艾塔迪那憂小鎮風情不保

伊頓野火後,已有開發商捧著現金抬價購買居民燒毀的土地。(取材自KTLA 5)

NBC電視台報導,伊頓火災(Eaton Fire)濃煙剛散去,被燒毀房屋的焦土上,便開始出現「艾塔迪那不賣」(Altadena was not for sale)的標語牌。然而,在大火吞噬洛杉磯市中心以北的山麓社區,燒毀超過9400座住宅和1萬4000畝土地一個月後,第一塊空地已用現金55萬美元售出,比開價高出10萬美元。

根據非營利組織綠線住房基金會(Greenline Housing Foundation)創始人兼總裁舒柏(Jasmin Shupper)提供的清單,截至目前,受火災重創的艾塔迪那已售出的14處房產中,至少有7處被開發商或投資客購買,包括幾位來自國外的買家。她表示,這些均為「全現金交易」。

住房專家和社區成員擔心激烈的競爭,可能會擠走那些想恢復艾塔迪那小鎮風情和多元化的長期居民,然隨著腰纏萬貫,對該地區歷史了解甚少的買家蜂擁而至,艾塔迪那的願景堪憂。房屋在大火中燒毀的卡爾(Darrell Carr)說︰「對我們來說,金錢不是一切。我們只擔心到時只會看到一堆新建的制式房屋,艾塔迪那魅力消失。」

為避免此情況,綠線住房基金會開始替流離失所的艾塔迪那居民提供長期臨時住房,並展開購買燒毀土地的談判。舒柏表示,本月早些時候,基金會以52萬美元購買一處房產,目前正與幾位賣家討論。該基金會實際上成了一個「土地銀行」(Land Banks)。巴沙迪那(Pasadena)律師德拉佩札(Remy De La Peza)形容這是一種用於迅速和緊急收購土地的機制,以防止土地被私人企業收購。

亞特蘭大(Atlanta)、聖路易斯(St. Louis)和克里夫蘭(Cleveland)等城市已建立土地銀行,供當地非營利組織、社區團體和可負擔住房開發。「將土地留在銀行中,給我們時間思考艾塔迪那應該是什麼樣子」德拉佩札說。

對那些失去靈魂般街區的家庭來說,決定是否重建是下一步艱難選擇。許多人希望艾塔迪那能保持原貌,吸引藝術家工作室、小型馬場和家庭商店的傳統風格。在今年1月大火摧毀當地前,這個擁有約4萬2000居民的社區,是創意人士和無法負擔洛杉磯其他地方住房者的多元避風港。它是洛縣在民權時期唯一未受「紅線政策」(redlining)影響的地區之一,替非裔 提供難得機會購買房產,建立財富。

艾塔迪那有色人種占總人口一半以上,27%為西裔,18%非裔,非裔住房擁有率超過80%,幾乎是全國平均兩倍。根據洛杉磯加大 (UCLA)對火災影響的研究,有超過60%的非裔家庭位於燒毀區域內,非非裔家庭為50%。艾塔迪那近半數非裔家園被大火摧毀或受損,非非裔為37%。

對許多居民來說,房地產 市場已超出可負擔範圍,現在正似乎超越火災前價格。根據Realtor.com,2019年至2023年,艾塔迪那房價中位數超過100萬美元,美國人口普查(U.S. Census)顯示的收入中位數為12萬9123美元。

當地房地產經紀哈里斯(Brock Harris)賣出伊頓火災後第一處艾塔迪那房產,他預估新房銷售價格將接近200萬美元。他的首筆交易收到數10份現金報價,目前有5個新的房產上市,其中3個進入成交過程,全部現金報價。他認為選擇出售土地的居民「純粹出於經濟考量」。他說,重建是非常昂貴的工程,並不是人人都能負擔。

艾塔迪那居民,房地產經紀法拉(Michael Farah)表示,一位鄰居2023年購屋,但最近以比開價40萬美元現金價格出售了空地,僅10天就成交。他說,鄰居考慮重建,但使用防火材料(混凝土和鋼材等)高昂成本,成為決定性因素。卡爾坦言,儘管住在歷史悠久的西班牙風格家園超過25年,但重建「的確需深思熟慮」。