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加州抗震改造補助最高3000美元 申請將截止

洛杉磯訊
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將地基用螺栓固定在房屋框架上。（取材自加州住宅減災計畫官網）
將地基用螺栓固定在房屋框架上。（取材自加州住宅減災計畫官網）

加州房主申請抗震改造補助金的時間所剩無幾，最高3000美元的「地震支撐+螺栓（Earthquake Brace and Bolt EBB）」房屋加固計畫，即將在26日截止。該計畫在今年擴大覆蓋範圍，先前不符合條件的屋主，可重新確認申請資格。

屋主可透過加州住宅減災計畫（California Residential Mitigation Program, CRMP）官網，在3月26日前提交申請。此外，低收入房主還可申請最高7000美元的額外補助，適用對象為家庭年收入不超過全州平均收入80%（即8萬9040美元）的房主。

根據加州地震機構（California Earthquake Authority，CEA）估計，加州約有120萬棟房屋建於1980年前，位高風險地區，存在倒塌或被摧毀風險。1940年前建造的房屋，更容易在地震中受到損壞，因為其中大部分都有架空層（crawl space）。這類架空房屋由於沒有被牢固的固定在地基上，可能會在地震中滑落或垮塌。

CEA首席減災官Janiele Maffei強調，這些架空層的立柱高度不超過7呎，沒被有正確錨固在地基上，也沒有用膠合板正確加固。

用膠合板（plywood）支撐架空層的矮牆。（取材自加州住宅減災計畫官網）
用膠合板（plywood）支撐架空層的矮牆。（取材自加州住宅減災計畫官網）

抗震改造方案被稱為「地震支撐+螺栓」，是用膠合板（plywood）支撐架空層的矮牆，並將地基用螺栓固定在房屋框架上，使房屋結構更耐震。據CRMP官網信息，改造一棟房屋的成本通常在3000美元到7000美元之間，具體取決房屋的位置和大小、承包商費用以及材料和工作量。若屋主自己動手，改造費用可能不到3000美元。

儘管房主收到的補助金可能無法支付全部費用，但Maffei提醒，如果不為大地震做好準備，最終可能帶來數十萬美元的損失。「全州範圍內的平均改造費用約為5200美元，因此房主還需要承擔額外費用，但需要特別注意的是，預期損失將遠大於這筆費用。」

為獲得補助金，申請人必須是居住在符合條件地區的屋主，詳情可見申請頁面californiaresidentialmitigationprogram.com/our-seismic-retrofit-programs/the-retrofits/ebb-retrofit。此外，CRMP官網還幫助加州居民搜索抗震改造資質的承包商，詳情可見californiaresidentialmitigationprogram.com/resources/find-a-contractor/。

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