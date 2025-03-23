華人龍騰薈高爾夫俱樂部成立 首屆邀請賽登場 8球隊競技

華人高爾夫新球會龍騰薈高爾夫俱樂部榮譽會長David戴（前排左一）為團體冠軍龍騰一隊頒獎。（記者張宏／攝影）

華人 高爾夫新球會龍騰薈高爾夫俱樂部（Loong Golf Club） 日前在奇諾岡Western Hills Country Club舉辦成立大會，同時舉辦首屆龍騰高爾夫邀請賽。活動匯集南加 華人高爾夫球的愛好者及球會代表，共同見證又一南加華人高爾夫球會誕生。該會由David戴擔任榮譽會長，Joe歐陽擔任會長。

榮譽會長David戴表示，球會聚集喜歡高爾夫的華人企業家和各界精英，希望打造以球會友的平台。球會目前有32個初始會員，未來會不斷吸納新會員。為慶祝成立，邀請來自南加、北加和拉斯維加斯等地的八個球隊一起在場上競技。

會長Joe歐陽表示，他身邊很多來自中國廣東地區的朋友都喜歡打高爾夫，而且大家常在奇諾岡Western Hills的鄉村俱樂部打球，因此萌生成立球隊的想法。這不是競技性球隊，而是以興趣愛好出發，以球會友，未來會帶領隊員參加各種友誼賽。

首屆龍騰高爾夫邀請賽採用18洞比桿賽制，各球會代表在綠茵球場揮桿競技。經過激烈比賽，團體冠軍由龍騰一隊奪得，亞軍被龍騰二隊拿下，飛狐女隊則摘得季軍。個人賽成績亮眼，個人前九名分別是龍騰一隊Kava Liu、快樂鄉村Bing Wu、CA72猛虎Tom Lee、龍騰二隊Seiji Kava、金鷹球隊張磊、聚龍隊Hawk Hong、黃鶴隊Peter Zhu 、CA72猛虎LiLi和黃鶴隊Jimmy Pang。主辦方向贏得冠亞季軍及名次的優秀選手頒發獎杯和獎金。

這項活動吸引百餘人參加，南加幾乎所有知名的華人球隊隊長都出席，例如美國黃鶴高爾夫球會會長張明巨、拉斯維加斯華人高爾夫球會會長Jin Lu、美國金鷹球會隊長艾劍鋒、飛狐隊隊長山竹、加州 陽光高爾夫球隊隊長Edward Wang、美國快樂鄉村球會隊長Howard Shen、ACGC球會常務副會長Jonathan Lee、聚龍隊隊長Andrew Sham、爾灣高爾夫球社會長Denny Li、72猛虎高爾夫球會Scott Wang、野狼隊隊長張雲風等皆出席成立大會。